"Пробная война" и договор о границе: как Россия обещала Украине дружбу, а потом напала

28 января 2003 года в Киеве тогдашний президент Украины Леонид Кучма и президент РФ Владимир Путин подписали договор о государственной границе между странами. Уже в 2014-м Россия нагло пренебрегла им, начав войну против Украины.

Что предшествовало подписанию договора о границе, почему возник конфликт вокруг острова Тузла и какие международные и межгосударственные договоренности нарушила Россия – читайте в материале сайта 24 канала.

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Шантаж и угрозы России

В начале 1990-х годов, после распада СССР, встал важный вопрос об официальном признании границ между новосозданными государствами. Большинство из них вполне устраивали имеющиеся разграничения, которые существовали между республиками бывшего Советского Союза. Только Российская Федерация упорно отказывалась от делимитации и даже пыталась шантажировать соседей. В первую очередь – Украину.

Так, 26 августа 1991 года, буквально через два дня после того, как Верховная Рада приняла Акт провозглашения Независимости Украины, пресс-секретарь президента России Бориса Ельцина Павел Вощанов заявил: "РСФСР оставляет за собой право поднять вопрос о пересмотре границ". И добавил, что это официальная позиция России, которую он озвучил по поручению Ельцина.

А еще через два дня, 28 августа 1991 года, в Киев прибыла официальная делегация РФ во главе с вице-президентом Александром Руцким. Наглые гости во время переговоров с представителями украинской власти требовали приостановить процесс отделения от России, угрожая пересмотром границ.

Будапештский меморандум и обязательства России

Украина не поддалась на шантаж, и Россия поменяла тактику – молча "заморозила" процесс признания границ. И только внутренние политические и экономические проблемы и давление международного сообщества впоследствии заставили РФ вернуться к этому вопросу.

Первый важный документ, в котором фигурировал вопрос украинско-российской границы, – Будапештский меморандум (полное название – Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия). 5 декабря 1994 года его подписали Украина, Россия, США и Великобритания. В соответствии с соглашением, РФ обязалась:

уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины (статья 1);

воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу ООН (статья 2);

воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества (статья 3)...

Россияне не спешили дружить

Договор о дружбе, подписанный Ельциным и Кучмой, ныне утратил всякий смысл / Фото из архива 24 канала

Следующий документ, где снова шла речь о границе, был подписан 31 мая 1997 года в Киеве президентами Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Это довольно масштабный Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который состоял из 41 статьи.

Согласно договору, стороны, в частности, обязались:

уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих между ними границ (статья 2);

строить отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления... (статья 3).

Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998-го. А Россия еще год выжидала – Совет Федерации окончательно одобрил и тем самым ратифицировал документ аж 19 февраля 1999-го.

Обещания Путина

Наконец 28 января 2003 года Леонид Кучма и Владимир Путин подписали упомянутый Договор между Украиной и Российской Федерацией об украинско-российской государственной границе. Этот ключевой документ опирался на Устав ООН и положения Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Стороны заключили его, как указано в договоре, "исходя из необходимости урегулирования вопросов прохождения украинско-российской государственной границы с целью дальнейшего укрепления дружественных, добрососедских отношений между народами Украины и России".

На брифинге после подписания договора Путин сказал:

Мы сознательно пошли на этот шаг, потому что нам нужно завершить согласование всех вопросов, которые порождали какие-либо сомнения в намерениях России строить отношения с Украиной на равноправной основе, как с равным партнером, с которым нас связывают многолетняя дружба и работа в рамках единого государства. Мы рассматриваем Украину во всех отношениях, как стратегического партнера на длительную перспективу. Иначе мы себе не мыслим...

Но дальнейшие события показали – о дружбе, добрососедстве и партнерстве РФ и не думала. А действовала по принципу, который впоследствии озвучил Путин: "Границы России нигде не заканчиваются"...

"Пробная война"

Договор о государственной границе 2003 года касался только его сухопутной части, а касаемо морских территорий решение было отложено, потому что Украина и Россия имели серьезные разногласия в вопросе делимитации Азовского моря и Керченского пролива.

Поэтому РФ, чтобы сделать Украину послушнее во время будущих переговоров, устроила на Азове провокацию, которую уже после аннексии Крыма назвали

29 сентября 2003 года россияне начали строить дамбу от своего Таманского полуострова к украинскому острову Тузла. Если бы сооружение было завершено, остров стал бы частью косы, присоединенной к континентальной России, а значит там могли бы "козырять", что это якобы – территория РФ.

Остров Тузла / Фото из архива 24 канала

Свои действия Россия лживо объясняла "необходимостью предотвратить размывание Таманского полуострова", а также оправдывала бессмысленным "историческим фактом": якобы "уровень моря в античные времена был на 4 метра ниже нынешнего", а потому "остров Тузла был большим участком суши и частью Тамани".

Власть Украины вовремя отреагировала на поползновения наглого соседа (президент Кучма даже срочно прервал визит в Латинскую Америку) и в конце октября 2003 года дипломатическим путем уладила конфликт, когда между дамбой и Тузлой оставалось всего 100 метров.

Крах дипломатии

В апреле 2004-го Украина и Россия в конце концов ратифицировали Договор о границе. Однако даже после этого РФ упорно тормозила процесс демаркации. Практически не изменило ничего и бумажное Соглашение о демаркации украинско-российской государственной границы, которое вступило в силу 29 июля 2010 года, – обозначать границу на местности стороны так и не начали.

Война, развязанная Россией в 2014 году, поставила крест на подписанных документах. Украина была вынуждена в одностороннем порядке начать демаркацию – для этого Кабмин в мае 2015 года принял специальное распоряжение "Об обозначении украинско-российской государственной границы на местности". Но завершить этот процесс Украина сможет только после победы в войне и после освобождения временно оккупированных территорий.

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Что нарушила Россия Начав вооруженную агрессию против Украины, Российская Федерация грубо нарушила фундаментальные нормы и принципы международного права, а также ряд двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

А именно:

Устав ООН 1945 года;

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинский Заключительный акт) 1975 года;

Декларацию о принципах международного права, которые касаются дружественных отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 года;

Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Определение агрессии" 1974 года;

Декларацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, о защите их независимости и суверенитета 1965 года;

Декларацию о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 1981 года;

Декларацию об усилении эффективности принципа воздержания от угрозы силой или применения силы в международных отношениях 1987 года;

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 1994 года;

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ 1997 года;

Договор между Украиной и РФ об украинско-российской государственной границе 2003 года;

Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года;

Соглашение между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины 1999 года.

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