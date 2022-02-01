В Центре противодействия коррупции отметили, что накануне заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором будут рассматривать возможность разрешить заочное расследование дела в отношении владельца банка VAB, появилось интервью самого же Олега Бахматюка.

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Бахматюк признал эффективность НАБУ

В этом интервью Бахматюк откровенно говорит об эффективности антикоррупционной инфраструктуры, которую проверил на себе.

"Порешать" ему не получилось, хотя попытки, вероятно, были. Напомним, что до того, как за дело взялось НАБУ, оно уже буквально гнило в Нацполиции,

– заявили в ЦПК.

Олигарх сейчас находится в Вене, где скрывается от НАБУ. "Честно, не думал, что эта война будет такой долгой", – сказал он журналистам.

В то же время другому бизнесу Бахматюка – "Укрлендфармингу" – фактически перекрыли финансовые возможности. В Центре противодействия коррупции пояснили: "с группой, на владельце которой стоит штамп клиента антикоррупционного бюро, не желает иметь дело ни один иностранный банк".

Там напомнили, что с начала расследования из уст Бахматюка часто звучали такие заявления: "я предлагаю сейчас договориться с НАБУ. Смотрите, дело развалится в суде". В то же время в центре убеждены, что олигарх манипулирует, когда говорит, что дело развалится в суде. "Если все действительно так, то для чего Бахматюку тогда о чем-то с кем-то договариваться", – пояснили в ЦПК.

Также в центре добавили, что в июле 2021 года НАБУ и САП завершили расследование в отношении 14 из 17 подозреваемых. Эта часть дела уже совсем скоро сможет попасть в суд.

Бахматюк надеется, что ВАКС отменит свое решение

Олег Бахматюк находится под заочным арестом. Это означает, что как только он пересечет украинскую границу, его могут доставить в ВАКС для решения вопроса о реальном аресте.

На вопрос о возможности возвращения в Украину при условии отмены решения ВАКС о заочном аресте олигарх ответил утвердительно. Однако ВАКС это решение не отменит, потому что оно окончательное и не подлежит обжалованию.

Если суд сегодня еще и позволит проводить заочное расследование, то это значительно ускорит возможность рассмотрения дела по существу. Именно этого больше всего боится Бахматюк,

– заметили в ЦПК.

Там не сомневаются, что это так, потому что адвокаты подозреваемого игнорируют заседание в ВАКС более полутора лет. Это свидетельствует о том, что они не могут доказать его невиновность.

"Дело Бахматюка": что известно

НАБУ и САП сообщили Бахматюку о подозрении в организации завладения 1,2 миллиарда гривен рефинансирования Нацбанка. Позже апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно взяла его под стражу.

Следствие выяснило, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

НБУ, вопреки требованиям законодательства, предоставил положительный ответ. При этом стоимость недвижимости завысили почти в 25 раз.

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Отрывок из сообщения Центра противодействия коррупции:

Накануне заседания ВАКС, на котором суд будет рассматривать возможность разрешить заочное расследование дела в отношении владельца "ВиЭйБи Банка", появилось интервью самого же Олега Бахматюка.

Напомним, что он является одним из 17 подозреваемых по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита от государства.

Что там интересного?

Бахматюк откровенно говорит об эффективности антикоррупционной инфраструктуры, которую проверил на себе. "Порешать" ему не получилось, хотя попытки, вероятно, были. Напомним, что до того, как за дело взялось НАБУ, оно уже буквально гнило в Нацполиции.

"Честно, не думал, что эта война будет такой долгой", – говорит Бахматюк, который нажил проблем в Украине и пока скрывается в Вене от НАБУ.

Другому бизнесу Бахматюка "Укрлендфармингу" фактически перекрыты финансовые возможности, ведь "с группой, на владельце которой стоит штамп клиента антикоррупционного бюро, не желает иметь дело ни один иностранный банк".

"Я предлагаю сейчас договориться с НАБУ. Смотрите, дело развалится в суде", – такие фразы о договориться от Бахматюка мы слышим с самого начала расследования.

Олигарх откровенно манипулирует, когда говорит, что дело развалится в суде. Если все действительно так, то для чего Бахматюку тогда о чем-то с кем-то договариваться? Да и может ли быть все настолько плохо в деле, если в июле прошлого года НАБУ и САП завершили расследование в отношении 14 из 17 подозреваемых и эта часть дела уже совсем скоро сможет попасть в суд.