У Центрі протидії корупції зауважили, що напередодні засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розглядатимуть можливість дозволити заочне розслідування справи щодо власника банку VAB, з'явилося інтерв'ю самого ж Олега Бахматюка.

Читайте також Луценко фактично злив "справу Бахматюка" в унітаз, – Лещенко

Бахматюк визнав ефективність НАБУ

У цьому інтерв'ю Бахматюк відверто говорить про ефективність антикорупційної інфраструктури, яку перевірив на собі.

"Порішать" йому не вийшло, хоча спроби ймовірно були. Нагадаємо, що до того, як за справу взялося НАБУ, вона уже буквально гнила в Нацполіції,

– заявили у ЦПК.

Олігарх наразі перебуває у Відні, де ховається від НАБУ. "Чесно, не думав, що ця війна буде такою довгою", – сказав він журналістам.

Водночас іншому бізнесу Бахматюка – "Укрлендфармінгу" – фактично перекрили фінансові можливості. У Центрі протидії корупції пояснили: "з групою, на власнику якої стоїть штамп клієнта Антикорупційного бюро, не бажає мати справу жоден іноземний банк".

Там нагадали, що від початку розслідування з уст Бахматюка часто звучали такі заяви: "Я пропоную зараз домовитися з НАБУ. Дивіться, справа розвалиться в суді". Водночас у центрі переконані, що олігарх маніпулює, коли каже, що справа розвалиться в суді. "Якщо все дійсно так, то для чого Бахматюку тоді про щось з кимось домовлятися", – пояснили у ЦПК.

Також у центрі додали, що у липні 2021 року НАБУ та САП завершили розслідування щодо 14 із 17 підозрюваних. Ця частина справи вже зовсім скоро зможе потрапити до суду.

Бахматюк сподівається, що ВАКС скасує своє рішення

Олег Бахматюк перебуває під заочним арештом. Це означає, що як тільки він перетне український кордон, його можуть доставити у ВАКС для вирішення питання про реальний арешт.

На запитання про можливість повернення в Україну за умови скасування рішення ВАКС про заочний арешт олігарх відповів ствердно. Однак ВАКС це рішення не скасує, бо воно остаточне і не підлягає оскарженню.

Якщо суд сьогодні ще й дозволить проводити заочне розслідування, то це значно пришвидшить можливість розгляду справи по суті. Саме цього найбільше боїться Бахматюк,

– зауважили у ЦПК.

Там не сумніваються, що це так, бо адвокати підозрюваного ігнорують засідання у ВАКС понад півтора року. Це свідчить про те, що вони не можуть доказати його невинуватість.

"Справа Бахматюка": що відомо

НАБУ й САП повідомили Бахматюку про підозру в організації заволодіння 1,2 мільярда гривень рефінансування Нацбанку. Пізніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно взяла його під варту.

Слідство з'ясувало, що в жовтні 2014 року VAB Банк, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

НБУ, всупереч вимогам законодавства, надав позитивну відповідь. При цьому вартість нерухомості завищили майже у 25 разів.

До теми – про розслідування у "справі Бахматюка": дивіться відео

Уривок з допису Центру протидії корупції:

Напередодні засідання ВАКС, на якому суд розглядатиме можливість дозволити заочне розслідування справи щодо власника "ВіЕйБі Банку", з'явилося інтерв'ю самого ж Олега Бахматюка.

Нагадаємо, що він є одним із 17 підозрюваних у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту від держави.

Що там цікавого?

Бахматюк відверто говорить про ефективність антикорупційної інфраструктури, яку перевірив на собі. "Порішать" йому не вийшло, хоча спроби ймовірно були. Нагадаємо, що до того, як за справу взялося НАБУ, вона уже буквально гнила в Нацполіції.

"Чесно, не думав, що ця війна буде такою довгою", – каже Бахматюк, який нажив проблем в Україні й поки ховається у Відні від НАБУ.

Іншому бізнесу Бахматюка "Укрлендфармінгу" фактично перекриті фінансові можливості, адже "з групою, на власнику якої стоїть штамп клієнта Антикорупційного бюро, не бажає мати справу жоден іноземний банк".

"Я пропоную зараз домовитися з НАБУ. Дивіться, справа розвалиться в суді", – такі фрази про домовитися від Бахматюка ми чуємо від самого початку розслідування.

Олігарх відверто маніпулює, коли каже, що справа розвалиться в суді. Якщо все дійсно так, то для чого Бахматюку тоді про щось з кимось домовлятися? Та й чи може бути все настільки погано у справі, якщо у липні минулого року НАБУ та САП завершили розслідування щодо 14 із 17 підозрюваних і ця частина справи вже зовсім скоро зможе потрапити до суду.