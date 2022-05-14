Процедура экстракции – единственный выход с "Азовстали", – родственники защитников Мариуполя

Родственники защитников Мариуполя убеждены, что единственным спасением для их близких, которые сейчас находятся на заводе, может стать только процедура экстракции. Других вариантов пока, к сожалению, нет.

Родственники защитников Мариуполя подчеркнули, что находящиеся на "Азовстали" воины осознают, что в случае проведения процедуры, они больше не смогут вернуться к боевым действиям. Об этом родственники наших воинов заявили в ходе пресс-конференции.

К теме Семьи защитников Мариуполя обратились за помощью к лидеру Китая Си Цзиньпиню

Лучший вариант для экстракции – Турция

Отец защитника Артема Вишняка, который сейчас находится на "Азовстали", подчеркнул, что Турция остается лучшим вариантом для экстракции наших военных. В том числе и по географическим причинам, ведь из Мариуполя наших воинов можно эвакуировать по морю.

Все, кто там (на "Азовстали" – 24 канал) находится, они видят только единственный выход. И это экстракция

– подчеркнул отца защитника.

Жена пограничника с "Азовстали" отметила, что наши защитники неоднократно обращались к миру с просьбой помочь именно с процедурой экстракции.

Родные обращаются за посредничеством в переговорах об экстракции к лидеру Китая Си Цзиньпину. Жена пограничника подчеркнула, что процедура может быть выгодна всем сторонам:

родственники смогут вернуть живыми своих сыновей, дочерей, мужей, жен;

Путин сможет сберечь остатки своей репутации;

Китай войдет в историю как страна, спасшая людей и демократию.

Экстракция военных с "Азовстали": главное

После эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе, украинские власти ведут переговоры об эвакуации с территории завода раненых бойцов и медиков. По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, таких на заводе 60 человек.

Для украинских воинов, которые сейчас находятся на заводе, предлагают процедуру экстракции. В Украине даже создали петицию к ООН и генсеку Антониу Гутерришу с просьбой о применении этой процедуры для защитников Мариуполя.

Эта процедура предполагает вывоз третьим государством военных на свою территорию. До завершения боевых действий они не могут возвращаться на фронт.

Интересно – пограничники с "Азовстали" показали свои условия на заводе: смотрите видео