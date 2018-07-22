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Процедура поиска работы в Германии для украинцев может стать значительно проще

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В Германии не хватает персонала для ухода за пожилыми людьми
В Германии не хватает персонала для ухода за пожилыми людьми / Фото из открытых источников

Граждане стран, не входящих в Евросоюз, вскоре смогут получать легальную работу в Германии по упрощенной процедуре. Правда, будут определенные ограничения.

Об этом сообщила Deutsche Welle.

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Министр труда ФРГ Хубертус Хайль будет отстаивать внедрение специальной шестимесячной визы, которая позволит наниматься на работу людям, даже без высшего образования, в сферах, где Германии не хватает рабочей силы. В первую очередь речь идет об уходе за пожилыми людьми. Также Хайль обещает сделать процедуру получения такой визы максимально прозрачной и без лишних бюрократических задержек.

В Федеральном агентстве труда создан перечень профессий, в которых Германии не хватает работников. Уход за пожилыми людьми на первом месте, однако в перечне еще 60 позиций. По состоянию на июль 2018 года временно находиться в Германии с целью поиска работы имеют право только иностранцы с высшим образованием. К тому же, визы выдают только при условии, что человек сможет финансово обеспечить свое проживание.


Министр труда ФРГ Хубертус Хайль

Впрочем, предлагаемая министром виза отрицает возможность остаться в Германии после завершения шести месяцев. Также иностранцы, которые будут работать по этой визе в Германии, не смогут, например, получать социальные выплаты.

Закон планируют принять до конца 2018 года.

Напомним, что в Германии "большая коалиция" (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорилась об усилении миграционной политики. Основная дискуссия шла вокруг беженцев, у которых местом первичной регистрации является не Германия, а другие страны Евросоюза.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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