В Германии коалиция смогла достичь согласия в вопросе мигрантов

В Германии "большая коалиция" (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорилась об ужесточении миграционной политики.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что основная дискуссия по вопросу миграционной политики развернулась вокруг беженцев, у которых местом первичной регистрации является не Германия, а другие страны ЕС. Так, коалиция решила, что их дела должны рассматриваться в ускоренном порядке.

Было принято решение об ускоренном рассмотрении их дел. На период рассмотрения мигрантов размещают в специальных местах, а не в коммунах. При рассмотрении дел таких мигрантов планируется установить, какая страна отвечает за них согласно Дублинскому соглашению.

Отмечается, что Дублинское соглашение предусматривает, что рассмотрение прошений об убежище ложится на страну первичной регистрации. "Право на убежище не предусматривает право на выбор европейской страны, в которой желательно получить убежище", – говорится в документе.

Так, мигранты, которые уже подали прошение об убежище в других странах ЕС будут направлены в соответствующие страны. Исключением является наличие спецдоговора, заключенного с мигрантами, если его нет, мигрантов планируют останавливать на границе.

К слову, Чехия и Венгрия опровергают информацию о том, что готовы участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС.