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У Німеччині коаліція змогла дійти згоди у питанні мігрантів

139 Читать новость на русском
Німецька коаліція
Німецька коаліція / glavcom.ua

У Німеччині "велика коаліція" (Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини) домовилася про посилення міграційної політики.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що основна дискусія з питання міграційної політики розгорнулася навколо біженців, у яких місцем первинної реєстрації є не Німеччина, а інші країни ЄС. Так, коаліція вирішила, що їх справи повинні розглядатися в прискореному порядку.

Було прийнято рішення про прискорений розгляд їх справ. На період розгляду мігрантів розміщують в спеціальних місцях, а не в комунам. Розглядаючи справи таких мігрантів планується встановити, яка країна відповідає за них згідно з Дублінською угодою.

Відзначається, що Дублінська угода передбачає, що розгляд прохань про притулок лягає на країну первинної реєстрації. "Право на притулок не передбачає право на вибір європейської країни, в якій бажано отримати притулок", – говориться в документі.

Так, мігранти, які вже подали прохання про притулок в інших країнах ЄС будуть надіслані у відповідні країни. Винятком є наявність спецугоди, укладеної з мігрантами, якщо її немає, мігрантів планують зупиняти на кордоні.

До слова, Чехія і Угорщина спростовують інформацію про те, що готові брати участь у процедурі висилки з Німеччини мігрантів, зареєстрованих в інших країнах ЄС.

Теги: Новини політики біженці Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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