У Німеччині назріває конфлікт через будівництво "Північного потоку-2"

Німецька екологічна організація Naturschutzbund Deutschland (NABU) подала до Федерального конституційного суду в Карлсруе скаргу через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Польське радіо.

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Як зазначається, раніше Вищий адміністративний суд Грейфсвальда відхилив аналогічну заяву.

Рішення адміністративного суду в Грейфсвальді є скандальним і, на наш погляд, порушує конституцію, яка гарантує право на справедливий судовий розгляд,

– наголосив Кім Детлофф, один з учасників німецького екологічного об'єднання.

Через це, організація відмовилася від провадження в адміністративному суді та подала конституційну скаргу з вимогою негайного замороження будівництва німецького відрізка газопроводу "Північний потік-2", доки судді не вирішать питання.

Зауважимо, що незважаючи на протести екологів, Німеччина була першою країною, яка видала всі необхідні дозволи на початок будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Також, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу видали у Фінляндії та Швеції.



США вважають, що проект будівництва газопроводу "Північний потік- 2" створює проблеми безпеки для країн Заходу, тому проти нього можуть бути введені санкції. Зокрема, проти німецьких компаній, які братимуть участь у будівництві.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.