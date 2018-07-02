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В Естонії пояснили, чому будівництво "Північного потоку-2" треба зупинити

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У МЗС Естонії закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2"
У МЗС Естонії закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

Будівництво газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України, повинне бути зупинене.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер газеті Die Welt, передає DW

Читайте також: Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено, – Парубій

На його думку, "Північний потік-2" є не економічним, а політичним російським проектом.

Це лише важіль, з допомогою якого Росія втрутиться в європейську політику,
– заявив Міксер.

Естонський міністр наголосив, що зупинка будівництва газопроводу є в інтересах Євросоюзу.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Естонія Євросоюз Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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