В Эстонии объяснили, почему строительство "Северного потока-2" надо остановить

Строительство газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, должно быть остановлено.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер газете Die Welt, передает DW.

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По его мнению, "Северный поток-2" является не экономическим, а политическим российским проектом.

Это лишь рычаг, с помощью которого Россия вмешается в европейскую политику,

– заявил Миксер.

Эстонский министр отметил, что остановка строительства газопровода в интересах Евросоюза.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.