В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
Немецкая экологическая организация Naturschutzbund Deutschland (NABU) подала в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ жалобу из-за строительства газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает Польское радио.
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Как отмечается, ранее Высший административный суд Грейфсвальда отклонил аналогичное заявление.
Решение административного суда в Грейфсвальде является скандальным и, на наш взгляд, нарушает конституцию, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство,
– подчеркнул Ким Детлофф, один из участников немецкого экологического объединения.
Из-за этого, организация отказалась от производства в административном суде и подала конституционную жалобу с требованием немедленного замораживания строительства немецкого отрезка газопровода "Северный поток-2", пока судьи не решат вопрос.
Заметим, что несмотря на протесты экологов, Германия была первой страной, которая выдала все необходимые разрешения на начало строительства газопровода "Северный поток-2".
Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Также, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода выдали в Финляндии и Швеции.
США считают, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" создает проблемы безопасности для стран Запада, поэтому против него могут быть введены санкции. В частности, против немецких компаний, которые будут участвовать в строительстве.
Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.