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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"

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Немецкая экологическая организация подала жалобу на "Северный поток-2"
Немецкая экологическая организация подала жалобу на "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

Немецкая экологическая организация Naturschutzbund Deutschland (NABU) подала в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ жалобу из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Польское радио.

Читайте также: В Эстонии объяснили, почему строительство "Северного потока-2" надо остановить

Как отмечается, ранее Высший административный суд Грейфсвальда отклонил аналогичное заявление.

Решение административного суда в Грейфсвальде является скандальным и, на наш взгляд, нарушает конституцию, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство,
– подчеркнул Ким Детлофф, один из участников немецкого экологического объединения.

Из-за этого, организация отказалась от производства в административном суде и подала конституционную жалобу с требованием немедленного замораживания строительства немецкого отрезка газопровода "Северный поток-2", пока судьи не решат вопрос.

Заметим, что несмотря на протесты экологов, Германия была первой страной, которая выдала все необходимые разрешения на начало строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Также, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода выдали в Финляндии и Швеции.

США считают, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" создает проблемы безопасности для стран Запада, поэтому против него могут быть введены санкции. В частности, против немецких компаний, которые будут участвовать в строительстве.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Судьи Экология Северный поток-2 Новости политики
Источник: 24 Канал
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