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Процедура пошуку роботи у Німеччині для українців може стати значно простішою

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У Німеччині бракує персоналу для догляду за літніми людьми
У Німеччині бракує персоналу для догляду за літніми людьми / Фото з відкритих джерел

Громадяни країн, які не входять до Євросоюзу, незабаром зможуть отримувати легальну роботу у Німеччині за спрощеною процедурою. Щоправда, будуть певні обмеження.

Про це повідомила Deutsche Welle.

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Міністр праці ФРН Губертус Гайль відстоюватиме впровадження спеціальної шестимісячної візи, яка дасть змогу найматись на роботу людям, навіть без вищої освіти, у сферах, де Німеччині бракує робочої сили. У першу чергу мова йде про догляд за літніми людьми. Також Гайль обіцяє зробити процедуру отримання такої візи максимально прозорою та без зайвих бюрократичних затримок.

У Федеральному агентстві праці створено перелік професій, у яких Німеччині бракує працівників. Догляд за літніми людьми на першому місці, проте у переліку ще 60 позицій. Станом на липень 2018 року тимчасово перебувати в Німеччині з метою пошуку роботи мають право лише іноземці з вищою освітою. До того ж, візи видають лише за умови, що людина зможе фінансово забезпечити своє проживання.


Міністр праці ФРН Губертус Гайль

Утім, пропонована міністром віза заперечує можливість залишитись у Німеччині опісля завершення шести місяців. Також іноземці, які працюватимуть за цією візою у Німеччині, не матимуть права, наприклад, на отримання соціальних виплат.

Закон планують прийняти до кінця 2018 року.

Нагадаємо, що у Німеччині "велика коаліція" (Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини) домовилася про посилення міграційної політики. Основна дискусія точилася навколо біженців, у яких місцем первинної реєстрації є не Німеччина, а інші країни Євросоюзу.

 

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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