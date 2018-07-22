Процедура пошуку роботи у Німеччині для українців може стати значно простішою

Громадяни країн, які не входять до Євросоюзу, незабаром зможуть отримувати легальну роботу у Німеччині за спрощеною процедурою. Щоправда, будуть певні обмеження.

Про це повідомила Deutsche Welle.

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Міністр праці ФРН Губертус Гайль відстоюватиме впровадження спеціальної шестимісячної візи, яка дасть змогу найматись на роботу людям, навіть без вищої освіти, у сферах, де Німеччині бракує робочої сили. У першу чергу мова йде про догляд за літніми людьми. Також Гайль обіцяє зробити процедуру отримання такої візи максимально прозорою та без зайвих бюрократичних затримок.

Міністр праці ФРН Губертус Гайль запропонував видавати іноземцям без вищої освіти візи на шість місяців для пошуку роботи в Німеччиніhttps://t.co/3FRrgCsPR6 — DW (українською) (@dw_ukrainian) 22 липня 2018 р.

У Федеральному агентстві праці створено перелік професій, у яких Німеччині бракує працівників. Догляд за літніми людьми на першому місці, проте у переліку ще 60 позицій. Станом на липень 2018 року тимчасово перебувати в Німеччині з метою пошуку роботи мають право лише іноземці з вищою освітою. До того ж, візи видають лише за умови, що людина зможе фінансово забезпечити своє проживання.



Міністр праці ФРН Губертус Гайль

Утім, пропонована міністром віза заперечує можливість залишитись у Німеччині опісля завершення шести місяців. Також іноземці, які працюватимуть за цією візою у Німеччині, не матимуть права, наприклад, на отримання соціальних виплат.

Закон планують прийняти до кінця 2018 року.

Нагадаємо, що у Німеччині "велика коаліція" (Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини) домовилася про посилення міграційної політики. Основна дискусія точилася навколо біженців, у яких місцем первинної реєстрації є не Німеччина, а інші країни Євросоюзу.