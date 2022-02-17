Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале рассказал американский журналист издания The New Yorker Джошуа Яффа. По его словам, подобные аналитики думают, что шанс еще не упущен.

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Журналист: Украина направляется в совершенно другую сторону

Эксперты думают, что Россия может придумать убеждение для украинцев, что все-таки лучше с Россией. Однако, по мнению журналиста из США, "этот процесс давно утрачен".

Россия теряет, забывает и не чувствует Украину. Каждый раз, когда я приезжаю, чувствую, что больше и больше Украина направляется в совершенно другую сторону,

– подчеркнул Яффа.

Он также отметил, что Россия не понимает, в чем еще есть опасность – нет связи между странами хотя бы на официальном уровне. "И люди, и общество, и лидеры (имели – 24 канал) довольно тесное общение, а сейчас этого нет", – подчеркнул журналист.

Заметьте! Большинство украинцев считают Россией виновной, в частности в том, что Минские соглашения не выполняют. Так думают больше 60% опрошенных.

Дипломатические отношения Украины и России: интересно

Россия отозвала посла из Киева в феврале 2014 года, Украина из Москвы – в марте того же года. Сейчас в России находятся несколько десятков украинских дипломатов.

Однако между Украиной и Россией так и не разорваны дипломатические отношения. Хотя в украинском министерстве иностранных дел рассказали, что такую возможность рассматривали.

Однако не было другой страны, которая бы взяла на себя функции защиты украинских граждан на территории государства-агрессора. Об этом говорил заместитель главы МИД.

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