Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів американський журналіст видання The New Yorker Джошуа Яффа. За його словами, подібні аналітики думають, що шанс ще не втрачений.

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Журналіст: Україна прямує у зовсім інший бік

Експерти думають, що Росія може придумати переконання для українців, що все-таки краще з Росією. Проте, на думку журналіста зі США, "цей процес давно втрачений".

Росія втрачає, забуває та не відчуває Україну. Кожного разу як я приїжджаю, відчуваю, що більше й більше Україна прямує у зовсім інший бік,

– наголосив Яффа.

Він також відзначив, що Росія не розуміє у чому ще є небезпека – немає зв'язку між країнами хоча б на офіційному рівні. "І люди, і суспільство, і лідери (мали – 24 канал) доволі тісне спілкування, а зараз цього немає", – підкреслив журналіст.

Зауважте! Більшість українців вважають Росією винною, зокрема в тому, що мінські угоди не виконують. Так думають понад 60% опитаних.

Дипломатичні відносини України та Росії: цікаво

Росія відкликала посла з Києва у лютому 2014 року, Україна – з Москви у березні того ж року. Наразі в Росії перебувають кілька десятків українських дипломатів.

Проте між Україною та Росією так і не розірвані дипломатичні відносини. Хоча в українському міністерстві закордонних справ розповіли, що таку можливість розглядали.

Однак не було іншої країни, яка б взяла на себе функції захисту українських громадян на території держави-агресорки. Про це казав заступник очільника МЗС.

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