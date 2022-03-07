Процесс идет, но вопрос очень щепетильный, – Кулеба об истребителях для Украины

Дмитрий Кулеба заявил, что преимущество Украины в небе – один из ключевых факторов, необходимых для победы в войне.

Глава МИД Украины Кулеба отметил: сейчас идет работа над тем, чтобы максимально насытить ВСУ противозенитными ракетными комплексами. Тогда наши защитники смогут сбивать больше российских самолетов и вертолётов. Украинские герои достигают на этом поприще все больше успехов.

Заметьте Зеленский не боится ничего, если Путин тоже – пусть приходит, – Кулеба о встрече президентов

Кулеба заметил: пока дипломатия делает все, чтобы поток оружия не становился меньше, а наоборот, чтобы армия получала все, что ей нужно. Украинские дипломаты также работают над тем, чтобы Украина получила истребители. В то же время это очень щепетильный вопрос.

Процесс идет. Сегодня у меня был телефонный разговор с Энтони Блинкеном. В частности, мы обсуждали этот вопрос. Украинская дипломатия делает все для сил обороны Украины,

– подчеркнул Кулеба.

Министр заверил, что речь идет как об оружии, так и о санкциях.

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