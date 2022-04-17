Процесс может длиться долго, – эксперт о перспективах вступления Украины в ЕС

Украине уже передали опросник, чтобы мы могли стать кандидатом в ЕС. Однако после этого процесс вступления Украины в Евросоюз может длиться долго.

Об этом рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что приятно удивлен тем, что Урсула фон дер Ляйен раньше поддерживала вступление Украины в ЕС, а теперь передала опросник. Она уже начала этот процесс (вступления в ЕС – 24 канал). Также поддержку получили Молдова и Грузия.

Я боюсь, что вступление Украины в Евросоюз не произойдет в ближайшие годы. Опыт этих переговоров показывает, что это долгий процесс,

– ответил Умланд.

Но, по его словам, подобные действия обнадеживают. "Надеюсь, в ближайшее время будет какой-то документ, где будет зафиксирована эта перспектива членства Украины в ЕС", – сказал он.

Аналитик добавил, что этот процесс не всегда заканчивается успешно. Например, у Турции уже есть перспективы на членство в ЕС 60 лет, но она до сих пор не вступила. "Это, конечно, вина и самой Турции, которая начала этот процесс и отошла от правил ЕС", – сказал Умланд.

К слову, 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник. Он нужен для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе. В настоящее время работа над опросником от ЕС уже почти завершена.

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