Процесс может длиться месяцы, Маляр – об объявлении точного количества погибших на Киевщине

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько времени может занять идентификация тел жертв русского нашествия на Киевщине.

Анна Маляр сказала, что сейчас мы наблюдаем за войной цивилизации и варварства, результатом этого является зверство россиян в Украине. К этому списку можно отнести мародерство убийства гражданских и даже животных.

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Маляр о количестве жертв среди гражданских

Замминистра обороны заявила, что за подсчет общего количества жертв среди мирного населения отвечает Министерство здравоохранения. В то же время, она подчеркнула, что этот процесс может длиться месяцами, поскольку выяснить окончательное количество погибших очень сложно.

Если нет идентификационных признаков у тела. То есть нет документов, не могут узнать родные визуально, тогда это продолжительное время, экспертизы ДНК. Поэтому окончательные данные сейчас мы с вами не будем иметь ни военных, ни гражданских,

– пояснила Маляр.

Однако она добавила, что, очевидно, речь идет о большом количестве жертв. В частности, если упомянуть об освобожденных городах в Киевской области, то там обнаруживают сотни жертв только в отдельных городах.

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