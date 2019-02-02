Процесс самоуничтожения российской власти запущен, – Яковина об аресте сенатора

Недавно суд в Москве арестовал российского сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его задержали на заседании Совета Федерации по делу об убийствах. А когда спикер Совета Федерации Верхней палаты Валентина Матвиенко объявила о том, что сборы будут закрытыми, все сенаторы напряглись. Так как большинство из них обычные бандиты, у которых руки по локоть в крови.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" сообщил Иван Яковина.

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Он добавил, что успокоились все только тогда, когда Матвиенко назвала имя героя: им стал 32-летний Рауф Арашуков. Но он не собирался так просто отказываться от свободы, вскочил со своего места и побежал к выходу из зала. В конце концов, когда сенатор понял, что все двери заперты, он сдался и позволил надеть на себя наручники.



Задержание сенатора Рауфа Арашукова

"Но это не первое удивительное приключение в его жизни. Арашуков – настоящий вундеркинд! Он не окончил ни университет, ни школу, зато в 18 лет уже стал депутатом городской Думы Ставрополя, а в 21 год был министром труда и социального развития Карачаево-Черкесии", – сообщил Иван.

Журналист отметил, что Арашуков много раз менял должности, но каждый раз становился все более влиятельным человеком. Этому способствовало то, что его оппонентов то и дело находили мертвыми.

К слову, в Петербурге, в офисе "Газпрома" почти одновременно арестовали его отца – Рауля Арашукова, которого подозревают в краже 30 миллиардов рублей. Кроме того, Арашукова-старшего подозревают в создании преступной организации и мошенничестве.



Арест Арашукова-старшего

Яковина подчеркнул, пока что от Арашуковых массово отказываются их старые коллеги, друзья и знакомые. Первой отреагировала партия Владимира Путина "Единая Россия", которая объявила о прекращении членства сенатора.

Певцы Киркоров и Басков объявили, что их чуть ли не силой заставляли петь на корпоративах и праздниках сенатора. А вот Тина Канделаки заявила, что очень поверхностно знает сенатора Арашукова. Кроме того, он ей никакие подарки и шубы не дарил и за границу с собой не возил. По ее словам, они встречались только в спортзале, а красивым и молодым сенатором она его просто так называла,

– заметил автор.



Тина Канделаки и Рауф Арашуков

"По мнению всех моих знакомых в России, никто не считает эту историю очисткой российской власти. Люди уверены, что это борьба кавказских кланов за деньги и власть", – рассказал Иван Яковина.

Аресты Арашуковых воспринимаются только как еще одно доказательство полной деградации вертикали Владимира Путина. Внутри господствующей псевдоэлиты начались конфликты и массовые измены. Абсолютно все в этой истории кричит о том, что режим сгнил и начинает вонять,

– подчеркнул Иван.

По его мнению, Путин попытается оживить систему с помощью точечных репрессий, но это уже не поможет, потому что для реальных изменений пришлось бы арестовывать вообще всех, включая самого себя. Сейчас, конечно, эта история выглядит юмористически, но на самом деле можно уже уверенно сказать, что процесс самоуничтожения российской власти запущен.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 1 февраля 2019 года