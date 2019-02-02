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      Процес самознищення російської влади запущений, – Яковина про арешт сенатора

      214 Читать новость на русском
      Процес самознищення російської влади запущений
      Процес самознищення російської влади запущений / glavcom.ua

      Нещодавно суд у Москві заарештував російського сенатора від Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова. Його затримали на засіданні Ради Федерації у справі про вбивства. А коли спікерка Ради Федерації верхньої палати Валентина Матвієнко оголосила про те, що збори будуть закритими, всі сенатори напружилися. Адже більшість з них звичайнісінькі бандити, у яких руки по лікоть в крові.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" повідомив Іван Яковина.

      Читайте також: Замовні вбивства і розкрадання мільярдів: у Росії сенатора арештували прямо в залі парламенту

      Він додав, що заспокоїлися всі тільки тоді, коли Матвієнко назвала ім'я героя: ним став 32-річний Рауф Арашуков. Але він не збирався так просто відмовлятися від свободи, підхопився зі свого місця і побіг до виходу із залу. Зрештою, коли сенатор зрозумів, що всі двері замкнені, він здався і дозволив надіти на себе кайданки.

      Арешт сенатора Рауфа Арашукова
      Затримання сенатора Рауфа Арашукова 

      "Але це не перша дивовижна пригода в його житті. Арашуков – справжній вундеркінд! Він не закінчив ані університет, ані школу, натомість у 18 років вже став депутатом міської Думи Ставрополя, а у 21 рік був міністром праці й соціального розвитку Карачаєво-Черкесії", – повідомив Іван.

      Журналіст зазначив, що Арашуков багато разів міняв посади, але кожного разу ставав все більш впливовою людиною. Цьому сприяло те, що його опонентів, раз у раз знаходили мертвими. 

      До слова, у Петербурзі, в офісі "Газпрому" майже одночасно заарештували його батька – Рауля Арашукова, якого підозрюють у крадіжці 30 мільярдів рублів. Крім того, Арашукова-старшого підозрюють у створенні злочинного товариства та шахрайстві.

      Арешт Арашукова-старшого
      Арешт Арашукова-старшого

      Яковина наголосив, поки що від Арашукових масово відмовляються їх старі колеги, друзі та знайомі. Першою відреагувала партія Володимира Путіна "Единая Россия", яка оголосила про припинення членства сенатора.

      Співаки Кіркоров і Басков оголосили, що їх мало не силою змушували співати на корпоративах і святах сенатора. А от Тіна Канделакі заявила, що дуже поверхнево знає сенатора Арашукова. Крім того, він їй ніякі подарунки й шуби не дарував та за кордон з собою не возив. За її словами, вони зустрічалися тільки в спортзалі, а найкрасивішим і молодим сенатором вона його просто так називала,
      – зауважив автор.

      Тіна Канделакі та
      Тіна Канделакі та Рауф Арашуков 

      "На думку всіх моїх знайомих в Росії, ніхто не вважає цю історію очищенням російської влади. Люди впевнені, що це боротьба кавказьких кланів за гроші та владу", – розповів Іван Яковина.

      Арешти Арашукових сприймаються лише як ще один доказ повної деградації вертикалі Володимира Путіна. Всередині панівної псевдоеліти почалися конфлікти та масові зради. Абсолютно все в цій історії кричить про те, що режим згнив і починає смердіти,
      – підкреслив Іван.

      На його думку, Путін спробує оживити систему за допомогою точкових репресій, але це вже не допоможе, адже для реальних змін довелося б заарештовувати взагалі всіх, включаючи самого себе. Зараз, звичайно, ця історія виглядає гумористично, але насправді можна вже впевнено сказати, що процес самознищення російської влади запущений.

      Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 1 лютого 2019

       

      Теги: Новини політики Відеоблоги Кримінальні новини Новини Росії Володимир Путін Гроші Корупція
      Джерело: 24 канал
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