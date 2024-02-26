Сообщения поступают якобы от “украинских националистов”. Однако это осуществляется с аккаунтов с кодами мобильных операторов Казахстана, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана.

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Очередное российское ИПСО

Центр противодействия дезинформации сообщает, что на номера телефонов украинских этнических венгров начали приходить сообщения на венгерском языке с призывами убираться "вон из Украины".

Впрочем, такие сообщения – это очередная российская ИПСО. Она имеет целью создать видимость угроз в адрес венгров Украины со стороны "украинских националистов".

Такие действия осуществляются для того, чтобы спровоцировать межэтническую вражду между украинцами и венграми.

Понимая, что украинская сила - это единство народа, Россия стремится расколоть украинское общество,

– говорится в сообщении ЦПД.

Центр призывает граждан в случае получения таких сообщений блокировать контакт, с которого было отправлено смс, и обратиться в Киберполицию.

Обратите внимание! Не давайте врагу ввести себя в заблуждение и управлять вашим сознанием!

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