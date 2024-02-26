Сообщения поступают якобы от “украинских националистов”. Однако это осуществляется с аккаунтов с кодами мобильных операторов Казахстана, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана.
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Очередное российское ИПСО
Центр противодействия дезинформации сообщает, что на номера телефонов украинских этнических венгров начали приходить сообщения на венгерском языке с призывами убираться "вон из Украины".
Впрочем, такие сообщения – это очередная российская ИПСО. Она имеет целью создать видимость угроз в адрес венгров Украины со стороны "украинских националистов".
Такие действия осуществляются для того, чтобы спровоцировать межэтническую вражду между украинцами и венграми.
Понимая, что украинская сила - это единство народа, Россия стремится расколоть украинское общество,
– говорится в сообщении ЦПД.
Центр призывает граждан в случае получения таких сообщений блокировать контакт, с которого было отправлено смс, и обратиться в Киберполицию.
Ранее в сети распространяли ИПСО в отношении сына Сырского: что известно
- 21 февраля россияне нашли в Австралии якобы "сына" Александра Сырского, который поддерживает российскую агрессию в Украине. Однако на самом деле этот человек не имеет родственных связей с главнокомандующим.
- Пропагандисты распространяли видео с так называемым "сыном Сырского" – который на самом деле таковым не является.
- Иван Сырский, который стал героем российских роликов, не является сыном главнокомандующего ВСУ. Он сын бывшей жены Александра Сырского от ее другого брака. Ивана Александр Сырский не усыновлял, а с его матерью развелся еще в 2009 году.
- Бывшая жена Сырского вышла замуж и 14 лет назад переехала в Австралию – вместе с новым мужем и детьми. Сам главнокомандующий ВСУ не поддерживает никаких связей с семьей.
- Оккупанты спекулируют на теме, что генерал родился во Владимирской области в России. Советник главы Офиса президента призвал не реагировать на вражеские вбросы, ведь не стоит оценивать человека по тому, где он родился. Как отметил Подоляк, взрослый человек несет ответственность за себя и свои поступки – однако не может отвечать за других.