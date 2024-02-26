Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів". Однак це здійснюється з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини й Киргизстану.

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Чергове російське ІПСО

Центр протидії дезінформації повідомляє, що на номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України".

Втім, такі повідомлення – це чергова російська ІПСО. Вона має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів".

Такі дії здійснюються задля того, аби спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями.

Розуміючи, що українська сила — це єдність народу, Росія прагне розколоти українське суспільство,

– мовиться у повідомленні ЦПД.

Центр закликає громадян у випадку отримання таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.

Зверніть увагу! Не давайте ворогу ввести себе в оману та керувати вашою свідомістю!

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