"Процветает Украина, ее слава и воля": в Раду внесли законопроект об изменении гимна
Источник:Верховная Рада України
В Верховную Раду внесли законопроект об изменении слов в Государственном гимне Украины. То есть слова, автором которых является Павел Чубинский, предлагают несколько изменить на новый лад.
Основная цель этого закона – актуализировать гимн в соответствии с современными реалиями. Музыку предлагают не менять, а лишь слова.
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Какой текст гимна предлагают сейчас
Законопроект, который внесли нардепы от" Слуги народа "Иван Юнаков и Георгий Мазурашу, предлагает следующий текст государственного гимна Украины в противовес "Ще не вмерла України":
Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!