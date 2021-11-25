Продавал персональные данные украинцев: СБУ разоблачила экс-правоохранителя

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила экс-правоохранителя с Полтавщины, который торговал персональными данными украинцев. Всю информацию он брал из закрытых государственных и коммерческих баз данных.

Проще говоря, злоумышленник торговал закрытой информацией, которой владели правоохранители и государственные органы, а также банковские учреждения и операторы мобильной связи.

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Как установили сотрудник СБУ, бывший правоохранитель находил "клиентов" по объявлениям в телеграм-каналах, а оплату, для избежания ответственности, получал на банковские карты третьих лиц. Следователи установили, что он продавал данные двоих украинцев.

Информацию о них мужчина получал из:

"АРМОР" – интегрированная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины, которая дает доступ к информации о судимости, о нераскрытых преступлениях, разрешениях на оружие и тому подобное,

ЗАГС – государственный реестр актов гражданского состояния граждан,

ИТС ГАРТ – информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля, которая дает доступ к базе данных Государственной пограничной службы Украины "Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины".

Также мужчина собирался продать информацию, которая содержит банковскую тайну. Эту "услугу" он оценил в 29 тысяч гривен. Правоохранители задержали его "на горячем" во время переговоров касаемо этой сделки.



СБУ задержала злоумышленника / Фото СБУ

Какое наказание светит злоумышленнику

Пока мужчине сообщили о подозрении по статье 361-2 о несанкционированном сбыте и распространении информации с ограниченным доступом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Следственные действия в отношении злоумышленника и установление всех причастных к схеме лиц еще продолжаются. Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.