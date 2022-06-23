Продавали закупленные военные аптечки и бронежилеты: ГБР расследует еще одну аферу на Буковине

ГБР расследует еще одну аферу, связанную с помощью для военных на Буковине. Выяснилось, что злоумышленники продавали закупленные аптечки и военное снаряжение для ВСУ.

К махинациям причастны работники Буковинского клинического онкологического центра. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 23 июня.

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Сначала наживались на медицинском оборудовании, а затем – на военном снаряжении

Работники ГБР проводят досудебное расследование по факту возможных махинаций со стратегической продукцией с участием работников областного коммунального предприятия "Буковинский клинический онкологический центр",

– пишет ГБР.

По данным следствия, в марте 2022 года онкологический центр и частная фирма заключили договор на закупку лекарств и военного снаряжения стоимостью почти в 4 миллиона гривен. Речь идет о военной одежде, обуви, бронежилете, лекарствах и военных аптечках и многом другом.

Однако закупленное снаряжение в военные не поступало. Помощь незаконно распродавали.

И это не первая махинация, в которой причастны чиновники Буковинского онкологического центра вместе с частной фирмой. Впоследствии выяснилось, что в течение 2020 – 2022 годов они закупали медицинское оборудование и инвентарь по ценам в 2 – 3 раза выше среднерыночных. Эти и другие факты злоупотреблений служебным положением проверяют.

Что грозит злоумышленникам

В июне 2022 года ГБР провело ряд обысков в помещении онкологического центра. Сотрудники бюро забрали документы, свидетельствующие о преступлениях работников.

Предварительно злоумышленникам объявили подозрение по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно и предварительным сговором группой лиц".

Если вину должностных лиц докажет суд, то им грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на 3 – 8 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Махинации с гуманитарной помощью должностных лиц Черновицкой ОВА

1 июня СБУ сообщила о подозрении в растрате гуманитарной помощи заместителю главы Черновицкой ОВА Артуру Мунтяну. Его обвинили в использовании автомобилей скорой помощи в коммерческих целях. Это нанесло ущерб бюджету в размере почти 1 миллиона гривен.

Через две недели, 14 июня, стало известно, что правительство согласовало увольнение главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука. Ранее на сайте электронных петиций появлялось обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Осачука должности. Возможной причиной стал скандал с махинациями с гуманитарной помощью. Однако по состоянию на 23 июня президент Украины не подписал указ об увольнении главы Черновицкой ОВА.

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