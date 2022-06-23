До махінацій причетні працівники Буковинського клінічного онкологічного центру. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань 23 червня.

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Спочатку наживалися на медичному обладнанні, а потім – на військовому спорядженні

Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом можливих махінацій зі стратегічною продукцією за участю працівників обласного комунального підприємства "Буковинський клінічний онкологічний центр",

– пише ДБР.

За даними слідства, у березні 2022 року онкологічний центр та приватна фірма уклали договір на закупівлю ліків та військового спорядження вартістю у майже 4 мільйони гривень. Мовиться про військовий одяг, взуття, бронежилети, ліки та військові аптечки та багато іншого.

Проте закуплене спорядження до військових не надходило. Допомогу незаконно розпродавали.

І це не перша махінація, до якої причетні посадовці Буковинського онкологічного центру разом із приватною фірмою. Згодом з'ясувалося, що протягом 2020 – 2022 років вони закуповували медичне обладнання та інвентар за цінами у 2 – 3 рази вищими від середньоринкових. Ці та інші факти зловживань службовим становищем перевіряють.

Що загрожує зловмисникам

У червні 2022 року ДБР провело низку обшуків в приміщенні онкологічного центру. Співробітники бюро забрали документи, що можуть свідчити про злочини працівників.

Попередньо зловмисникам оголосили підозру за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно та попередньою змовою групою осіб".

Якщо провину посадовців доведе суд, то їм загрожує обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на 3 – 8 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Махінації з гуманітарною допомогою посадовців Чернівецької ОВА

1 червня СБУ повідомила про підозру в розтраті гуманітарної допомоги заступнику голови Чернівецької ОВА Артуру Мунтяну. Його звинуватили у використанні автомобілів швидкої допомоги в комерційних цілях. Це завдало збитків бюджету в розмірі майже 1 мільйона гривень.

Через два тижні, 14 червня, стало відомо, що уряд погодив звільнення глави Чернівецької ОВА Сергія Осачука. Раніше на сайті електронних петицій з'являлося звернення до Володимира Зеленського з проханням позбавити Осачука посади. Можливою причиною для цього став скандал з махінаціями з гуманітарною допомогою. Проте станом на 23 червня президент України не підписав указ про звільнення голови Чернівецької ОВА.

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