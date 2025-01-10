Омбудсмен предлагает ввести жесткие штрафы за продажу алкоголя и сигарет детям

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал правительство усилить ответственность за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Он рассказал, какой была статистика соответствующих нарушений в Украине в период с января по октябрь 2024 года.

Уполномоченный по правам человека считает, что она может свидетельствовать о недостаточных ограничениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца.

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Лубинец предлагает ввести штрафы за продажу алкоголя детям до 255 000 гривен

Ссылаясь на данные Нацполиции, Лубинец рассказал, что с 1 января по 30 октября 2024 года было составлено 2 655 административных протоколов по факту продажи несовершеннолетним алкогольных и табачных изделий.

Это может свидетельствовать о недостаточных ограничениях и уровне ответственности продавцов в этой сфере. Так, за соответствующие действия, продавец может быть оштрафован на 400 – 800 необлагаемых минимумов, что составляет 6 800 – 13 600 гривен,

– написал Лубинец.

Он считает, что эти размеры штрафов непропорциональны вреду, который могут нанести здоровью детей такие действия продавцов, а потому любое стремление заработать таким путем требует надлежащей ответственности. ️

"Поэтому предлагаю внести изменения в законодательство о продаже алкогольных и табачных изделий, установив штрафы от 3000 до 15 000 необлагаемых минимумов за продажу указанных товаров детям. Совместными усилиями нам удастся сформировать здоровое общество и принять все меры, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка", – подытожил омбудсмен.

Таким образом он предлагает ввести штрафы от 51 000 до 255 000 гривен.