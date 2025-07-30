Глава Министерства обороны Денис Шмыгаль высказался относительно продажи оружия за границу. Он выступил против экспортирования оружия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью BBC.

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Что сказал Шмыгаль о продаже оружия за границу?

Во время интервью Шмыгаля спросили, предполагается ли открытие полноценного экспорта украинского вооружения.

Экспорт оружия – это политическое решение. Во время войны, если у нашего защитника на передовой недостаточно того или иного оружия, невозможно его экспортировать, пока мы не наполним наши вооруженные силы на 100 плюс процентов. Если есть избыток производства – мы должны находить средства, как ее профинансировать и отдать нашим вооруженным силам,

– сказал Шмыгаль.

Министр отметил, что правительство работает над привлечением дополнительных средств, чтобы выкупить продукцию отечественных предприятий и направить ее на фронт.

Но, как он отметил, "в условиях войны прямой экспорт представить невозможно".

По его словам, могут быть партнерские проекты, когда часть остается на складах партнеров.

"Возможно образовывать с партнерами прочные цепи обмена оружием. Но не прямой экспорт", – отметил он.