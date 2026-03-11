Меняем ее на "фантики", – в Госдуме неожиданно раскритиковали продажу российской нефти Китаю

Заместитель председателя государственной думы России Александр Бабаков сделал неожиданное заявление относительно продажи российской нефти Китаю. Политик раскритиковал подход, с которым Москва относится к сбыту "черного золота" Пекину.

Заявление Александра Бабакова заметили аналитики проекта InformNapalm.

Почему в Госдуме раскритиковали подход к продаже нефти Китаю?

Бабаков раскритиковал подходы к продаже российских энергоресурсов. По словам политика, многие радуются росту цен на нефть и газ, ведь это позволяет пополнять бюджет, но во всем этом, по мнению политика, есть подвох.

"Почему сегодня, когда мы наблюдаем колоссальные колебания цен и на нефть, и на газ, многие чуть ли не молятся на это и говорят: "Ну вот, наконец-то сегодня мы пополним наш бюджет деньгами". Хочу обратить ваше внимание, что до сих пор существует бюджетное правило, которое предусматривает, что мы продаем ту же нефть и газ – а это невозобновляемые природные ресурсы – и меняем их на деньги, часть из которых возвращается не товарами и услугами, а "фантиками" в виде ранее долларов и евро, а теперь юаня", – сказал он.

Заместитель председателя госдумы России добавил, что, "несмотря на уважение к Китаю, такая модель не отвечает нынешним интересам России".

Мы что, не понимаем, что это не отвечает нашим сегодняшним интересам? У нас есть выбор – эти деньги вкладывать в энергетику, дороги, жилье, социальную сферу. А мы выбираем путь финансирования других экономик,

– заявил Бабаков.

Аналитики InformNapalm отметили, что о Бабакове вспомнили не случайно. Еще в 2023 году международное разведывательное сообщество публиковало анализ переписок его канцелярии – BabakovLeaks.

Аналитики получили интересные данные по Александру Бабакову / Фото InformNapalm

