Меняем ее на "фантики", – в Госдуме неожиданно раскритиковали продажу российской нефти Китаю
- Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков раскритиковал подход к продаже российской нефти Китаю, назвав его "недальновидным".
- Бабаков подчеркнул, что такая модель сбыта не отвечает интересам России, поскольку "деньги вкладываются в другие экономики, а не в национальную инфраструктуру и социальную сферу".
Заместитель председателя государственной думы России Александр Бабаков сделал неожиданное заявление относительно продажи российской нефти Китаю. Политик раскритиковал подход, с которым Москва относится к сбыту "черного золота" Пекину.
Заявление Александра Бабакова заметили аналитики проекта InformNapalm.
Интересно 72 гривны за литр бензина из-за заблокированной нефти: можно ли обойти Ормузский пролив
Почему в Госдуме раскритиковали подход к продаже нефти Китаю?
Бабаков раскритиковал подходы к продаже российских энергоресурсов. По словам политика, многие радуются росту цен на нефть и газ, ведь это позволяет пополнять бюджет, но во всем этом, по мнению политика, есть подвох.
"Почему сегодня, когда мы наблюдаем колоссальные колебания цен и на нефть, и на газ, многие чуть ли не молятся на это и говорят: "Ну вот, наконец-то сегодня мы пополним наш бюджет деньгами". Хочу обратить ваше внимание, что до сих пор существует бюджетное правило, которое предусматривает, что мы продаем ту же нефть и газ – а это невозобновляемые природные ресурсы – и меняем их на деньги, часть из которых возвращается не товарами и услугами, а "фантиками" в виде ранее долларов и евро, а теперь юаня", – сказал он.
Заместитель председателя госдумы России добавил, что, "несмотря на уважение к Китаю, такая модель не отвечает нынешним интересам России".
Мы что, не понимаем, что это не отвечает нашим сегодняшним интересам? У нас есть выбор – эти деньги вкладывать в энергетику, дороги, жилье, социальную сферу. А мы выбираем путь финансирования других экономик,
– заявил Бабаков.
Аналитики InformNapalm отметили, что о Бабакове вспомнили не случайно. Еще в 2023 году международное разведывательное сообщество публиковало анализ переписок его канцелярии – BabakovLeaks.
Аналитики получили интересные данные по Александру Бабакову / Фото InformNapalm
Обратите внимание! Много скан-копий и документов Александра Бабакова и его помощников вы можете найти по ссылке на сайте проекта.
Получит ли Россия выгоду от продажи нефти на фоне боевых действий на Ближнем Востоке?
Журналисты Bloomberg отметили, что Россия может получить выгоду от роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, что подняло цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Ожидается, что доходы от продажи российских энергоносителей вскоре отразятся в поступлениях в военный бюджет Кремля.
Reuters писало, что администрация Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. По данным агентства, обсуждаются различные варианты частичного снятия ограничений, в частности разрешение определенным странам, таким как Индия, покупать российскую нефть без американских штрафов.
В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возвращение Европы к российскому ископаемому топливу станет стратегической ошибкой. Поэтому ЕС подготовил варианты снижения цен на энергоносители.