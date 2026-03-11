Заяву Олександра Бабакова помітили аналітики проєкту InformNapalm.

Чому у Держдумі розкритикували підхід до продажу нафти Китаю?

Бабаков розкритикував підходи до продажу російських енергоресурсів. За словами політика, багато хто радіє зростанню цін на нафту і газ, адже це дозволяє поповнювати бюджет, але у всьому цьому, на думку політика, є каверза.

"Чому сьогодні, коли ми спостерігаємо колосальні коливання цін і на нафту, і на газ, багато хто мало не молиться на це і каже: "Ну ось, нарешті сьогодні ми поповнимо наш бюджет грошима". Хочу звернути вашу увагу, що досі існує бюджетне правило, яке передбачає, що ми продаємо ту саму нафту і газ – а це невідновлювальні природні ресурси – і міняємо їх на гроші, частина з яких повертається не товарами та послугами, а "фантиками" у вигляді раніше доларів та євро, а тепер юаня", – сказав він.

Заступник голови держдуми Росії додав, що, "попри повагу до Китаю, така модель не відповідає нинішнім інтересам Росії".

Ми що, не розуміємо, що це не відповідає нашим сьогоднішнім інтересам? У нас є вибір – ці гроші вкладати в енергетику, дороги, житло, соціальну сферу. А ми обираємо шлях фінансування інших економік,

– заявив Бабаков.

Аналітики InformNapalm зазначили, що про Бабакова згадали не випадково. Ще у 2023 році міжнародна розвідувальна спільнота публікувала аналіз листувань його канцелярії – BabakovLeaks.

Аналітики отримали цікаві дані щодо Олександра Бабакова / Фото InformNapalm

Зверніть увагу! Багато скан-копій та документів Олександра Бабакова і його помічників ви можете знайти за посиланням на сайті проєкту.

