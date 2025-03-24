Продажа билетов на все поезда в кассах Украины осуществляется исключительно на ближайшие 2 суток, – УЗ

В Укрзализныце предоставили обновленную информацию по восстановлению систем после российской кибератаки. Сейчас купить билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов.

Продажа осуществляется только на ближайшие двое суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Билеты пока можно приобрести только на 24 – 25 марта

По состоянию на 19:30 24 марта еще продолжается восстановление ключевых систем из резервных копий.

Это занимает время, ведь проводится тщательная диагностика и идентификация возможных уязвимостей. Ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность,

– рассказали в Укрзализныце.

Поэтому кассы, вокзалы и поездные бригады проходят пиковые вечерние часы в максимальной готовности.

Сейчас купить билеты на все поезда в кассах можно только на 24 и 25 марта.

"Это позволяет правильно управлять очередью, а также обеспечивать приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложной путешествием", – добавили в Укрзализныце.

Ожидание в очередях на крупнейших вокзалах составляет 10 – 15 минут.

Обратите внимание! Чтобы вернуть билеты на поезда в текущие сутки, нужно за час до отправления прислать на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона. Заявка на возврат будет обработана в течение 3 суток, как только работа систем будет восстановлена.