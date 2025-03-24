Продаж здійснюється лише на найближчі дві доби. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Квитки наразі можна придбати лише на 24 – 25 березня

Станом на 19:30 24 березня ще триває відновлення ключових систем з резервних копій.

Це займає час, адже проводиться ретельна діагностика та ідентифікація можливих вразливостей. Ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність,

– розповіли в Укрзалізниці.

Через це каси, вокзали та поїзні бригади проходять пікові вечірні години в максимальній готовності.

Наразі купити квитки на всі потяги у касах можна лише на 24 і 25 березня.

"Це дозволяє правильно керувати чергою, а також забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю", – додали в Укрзалізниці.

Очікування у чергах на найбільших вокзалах становить 10 – 15 хвилин.

Зверніть увагу! Щоб повернути квитки на поїзди в поточну добу, потрібно за годину до відправлення надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Заявка на повернення буде оброблена протягом 3 діб, як тільки роботу систем буде відновлено.