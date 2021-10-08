Продлили на 2 недели: Украина остается в "зеленом списке" ЕС

По меньшей мере 2 недели Украина будет в списке стран, граждане которых могут без дополнительных ограничений путешествовать по странам ЕС. Всего в этом списке 16 стран мира.

Соответствующее решение принял Совет Европейского Союза. На этой неделе ни одной страны не исключили из списка стран, граждане которых могут без дополнительных ограничений путешествовать по территории ЕС.

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В списке пополнение

В Европейском Союзе решили расширить список стран, туристам из которых фактически разрешили путешествовать без особых препятствий. В список добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

Несмотря на то, что статистика заболеваемости коронавирусом в Украине уже не соответствует необходимым критериям "зеленого списка" ЕС. Однако будут пересматривать этот список только по меньшей мере через 2 недели. Поэтому украинцы могут еще минимум до следующего заседания Совета ЕС путешествовать без дополнительных ограничений.

По состоянию на 8 октября список выглядит следующим образом:

Австралия;

Бахрейн;

Иордания;

Канада;

Катар;

Китай;

Кувейт;

Новая Зеландия;

ОАЭ;

Южная Корея;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Сингапур;

Украина;

Уругвай.

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