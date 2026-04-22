В Украине накануне 4 мая снова активизировалось обсуждение продления отсрочки от мобилизации. Часть военнообязанных уже получила автоматическое продление.

Однако процесс происходит поэтапно, и не все граждане уже видят обновленный статус. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

Что известно об отсрочке?

В Украине части военнообязанных уже автоматически продлили отсрочку от мобилизации, хотя официального указа о продлении всеобщей мобилизации по состоянию на сейчас нет. Это вызвало дополнительные вопросы, ведь согласно постановлению Кабмина №560, продление отсрочки должно быть привязано именно к продолжению мобилизации.

Несмотря на это, у некоторых граждан отсрочка уже обновилась автоматически. Проверить это можно через приложение Резерв+: если в полной выписке указана новая дата действия, в частности до 1 августа, это означает, что отсрочка продлена. В то же время отсутствие обновления пока не означает, что отсрочку не продлят вообще.

Как и раньше, этот процесс происходит постепенно, и в отдельных случаях изменения могут появиться позже. Согласно действующим правилам, автоматическое продление возможно, если ранее поданные документы и данные в реестрах подтверждают основания для отсрочки. Однако на практике алгоритмы не всегда работают одинаково, и были случаи, когда даже при наличии всех документов отсрочку не обновляли.

Кто может автоматически продлить отсрочку?

По информации, которую предоставляют в Центрах предоставления административных услуг, автоматически могут продлить отсрочку для ряда категорий граждан:

Лиц с инвалидностью (все группы);

Родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка I или II группы;

Родителей трех и более детей (до 18 лет) в одном браке;

Студентов и аспирантов, обучающихся на дневной/дуальной форме;

Лиц, имеющих жену (мужа) с инвалидностью I, II группы или III группы;

Лиц, которые ухаживают за родственниками (родители с инвалидностью I и II группы, родственники 2 – 3 степени);

Работников образования;

Женщин и мужчин военнослужащих, которые имеют ребенка;

Родственников погибших/пропавших без вести во время боевых действий (включая родственников Героев Украины);

Освобожденных из плена и лиц, лишенных свободы;

Родителей, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;

Опекунов человека, который признан недееспособным;

Учителей школ (если они работают).

Если же отсрочка не была продлена автоматически, гражданам советуют не медлить и подать документы повторно. Это можно сделать через ЦНАП, подав тот же пакет документов, что и при первичном оформлении.

Альтернативно, при наличии технической возможности, отсрочку можно оформить через приложение Резерв +. Специалист советует сделать это заблаговременно, еще до 4 мая, чтобы избежать возможных задержек или недоразумений.

Что еще нужно знать об отсрочке и мобилизации?