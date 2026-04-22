Руководитель ОП Кирилл Буданов раскритиковал военнообязанных, которые избегают службы. Он подчеркнул, что это создает серьезные трудности для мобилизации, и предостерег о моральных последствиях такого выбора.
При этом критической проблемой сейчас остается также СЗЧ. В Раде пока нет согласованной позиции по усилению ответственности за нарушение воинского учета и самовольное оставление части.
В последнее время по сети распространялись сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин. Некоторые из украинок попали также на воинский учет. Ситуацию прокомментировал глава Минобороны Михаил Федоров во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Продлят ли автоматически отсрочку после 4 мая
- В Украине части военнообязанных автоматически продлили отсрочку, хотя официального указа о продлении всеобщей мобилизации нет.
- Автоматическое продление возможно только для определенных категорий граждан.
В Украине накануне 4 мая снова активизировалось обсуждение продления отсрочки от мобилизации. Часть военнообязанных уже получила автоматическое продление.
Однако процесс происходит поэтапно, и не все граждане уже видят обновленный статус. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко.
Что известно об отсрочке?
В Украине части военнообязанных уже автоматически продлили отсрочку от мобилизации, хотя официального указа о продлении всеобщей мобилизации по состоянию на сейчас нет. Это вызвало дополнительные вопросы, ведь согласно постановлению Кабмина №560, продление отсрочки должно быть привязано именно к продолжению мобилизации.
Несмотря на это, у некоторых граждан отсрочка уже обновилась автоматически. Проверить это можно через приложение Резерв+: если в полной выписке указана новая дата действия, в частности до 1 августа, это означает, что отсрочка продлена. В то же время отсутствие обновления пока не означает, что отсрочку не продлят вообще.
Как и раньше, этот процесс происходит постепенно, и в отдельных случаях изменения могут появиться позже. Согласно действующим правилам, автоматическое продление возможно, если ранее поданные документы и данные в реестрах подтверждают основания для отсрочки. Однако на практике алгоритмы не всегда работают одинаково, и были случаи, когда даже при наличии всех документов отсрочку не обновляли.
Кто может автоматически продлить отсрочку?
По информации, которую предоставляют в Центрах предоставления административных услуг, автоматически могут продлить отсрочку для ряда категорий граждан:
- Лиц с инвалидностью (все группы);
- Родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка I или II группы;
- Родителей трех и более детей (до 18 лет) в одном браке;
- Студентов и аспирантов, обучающихся на дневной/дуальной форме;
- Лиц, имеющих жену (мужа) с инвалидностью I, II группы или III группы;
- Лиц, которые ухаживают за родственниками (родители с инвалидностью I и II группы, родственники 2 – 3 степени);
- Работников образования;
- Женщин и мужчин военнослужащих, которые имеют ребенка;
- Родственников погибших/пропавших без вести во время боевых действий (включая родственников Героев Украины);
- Освобожденных из плена и лиц, лишенных свободы;
- Родителей, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- Опекунов человека, который признан недееспособным;
- Учителей школ (если они работают).
Если же отсрочка не была продлена автоматически, гражданам советуют не медлить и подать документы повторно. Это можно сделать через ЦНАП, подав тот же пакет документов, что и при первичном оформлении.