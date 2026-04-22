Чи продовжать автоматично відстрочку після 4 травня

Однак процес відбувається поетапно, і не всі громадяни вже бачать оновлений статус. Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

Що відомо про відстрочку?

В Україні частині військовозобов’язаних вже автоматично продовжили відстрочку від мобілізації, хоча офіційного указу про продовження загальної мобілізації станом на зараз немає. Це викликало додаткові запитання, адже згідно з постановою Кабміну №560, продовження відстрочки має бути прив’язане саме до продовження мобілізації.

Попри це, у деяких громадян відстрочка вже оновилася автоматично. Перевірити це можна через застосунок Резерв+: якщо у повному витягу зазначено нову дату дії, зокрема до 1 серпня, це означає, що відстрочка продовжена. Водночас відсутність оновлення наразі не означає, що відстрочку не продовжать взагалі.

Як і раніше, цей процес відбувається поступово, і в окремих випадках зміни можуть з’явитися пізніше. Згідно з чинними правилами, автоматичне продовження можливе, якщо раніше подані документи та дані в реєстрах підтверджують підстави для відстрочки. Проте на практиці алгоритми не завжди працюють однаково, і траплялися випадки, коли навіть за наявності всіх документів відстрочку не оновлювали.

Хто може автоматично продовжити відстрочку?

За інформацією, яку надають у Центрах надання адміністративних послуг, автоматично можуть продовжити відстрочку для низки категорій громадян:

Осіб з інвалідністю (всі групи);

Батьків дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини I чи II групи;

Батьків трьох і більше дітей (до 18 років) в одному шлюбі;

Студентів та аспірантів, що навчаються за денною/дуальною формою;

Осіб, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I, II групи або III групи;

Осіб, які доглядають за родичами (батьки з інвалідністю I та II групи, родичі 2 – 3 ступеня);

Працівників освіти;

Жінок та чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;

Родичів загиблих/зниклих безвісти під час бойових дій (включаючи родичів Героїв України);

Звільнених з полону та осіб, позбавлених свободи;

Батьків, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

Опікунів людини, яку визнано недієздатною;

Вчителів шкіл (якщо вони працюють).

Якщо ж відстрочка не була продовжена автоматично, громадянам радять не зволікати та подати документи повторно. Це можна зробити через ЦНАП, подавши той самий пакет документів, що і при первинному оформленні.

Альтернативно, за наявності технічної можливості, відстрочку можна оформити через застосунок Резерв+. Фахівчиня радить зробити це завчасно, ще до 4 травня, щоб уникнути можливих затримок або непорозумінь.

Що ще треба знати про відстрочку та мобілізацію?