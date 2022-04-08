Продолжается боевая подготовка войск Беларуси на полигонах, – Генштаб

Белорусская армия проводит боевую и тактическую подготовку на своих полигонах. Она продолжается на всей территории страны.

Также белорусы пытаются усиленно охранять границу с Украиной. Для этого привлекли до 4 батальонных тактических групп.

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Остается вероятность ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины,

– предупреждает Генштаб.

Также есть информация о том, что у Беларуси отбирают так называемых "добровольцев" среди белорусов. Ими хотят укомплектовать новые подразделения частной военной компании. В то же время, Генштаб заявляет, что уточняет эту информацию.

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