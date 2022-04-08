Також білоруси намагаються посилено охороняти кордон з Україною. Для цього залучили до 4 батальйонних тактичних груп.

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Залишається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території республіки білорусь по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України,

– попереджає Генштаб.

Також є інформація про те, що в Білорусі відбирають так званих "добровольців" серед білорусів. Ними хочуть укомплектувати нові підрозділи приватної військової компанії. Водночас Генштаб заявляє, що уточнює цю інформацію.

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