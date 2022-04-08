Окрім цього, ЗСУ знищили ще дві артилерійські системи загарбника та 11 їхніх автомобілів.

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На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять – автомобільної техніки противника,

– мовиться в повідомленні.

Водночас авіація Повітряних сил України завдавала ударів по місцях скупчення російських військ.

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