Продолжается борьба за Луганщину, враг пытается одновременно атаковать по 9 направлениям, – Залужный

В Луганской области идет ожесточенная борьба за украинскую землю. Враг ведет там наступление сразу по 9 разным направлениям.

Армия оккупантов применяет разные типы боевой техники, включая авиацию. Ситуацию в этом регионе по состоянию на вечер 15 июня описал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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Россияне хотят вытеснить ВСУ из Луганской области

В настоящее время российские войска делают все, чтобы вытеснить армию Украины из Луганщины. Главнокомандующий подчеркнул, что на севере области сосредоточены все основные ударные силы врага. В атаках россияне используют авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Где враг активно атакует:

С юга на север по направлениям: Попасная-Комышеваха и далее на Лисичанск, Попасная – Николаевка, Попасная – Берестово.

С севера на юг по направлениям: Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск; ниже Попасная – Светлодарск.

С востока на запад в направлении Северодонецк – Лисичанск.

Также атакуют в направлениях Северодонецк-Метьолкино, Тошкивка-Комышеваха.

Северодонецк очень важен для обороны

Также главнокомандующий ВСУ выделил город, за который идет жесткая борьба уже несколько недель. Он акцентировал, что Северодонецк является ключевой точкой в системе оборонной операции наших сил в Луганской области. Валерий Залужный подчеркнул, что "город не может рассматриваться никак иначе".

Все, кто сегодня в строю – герои. Спасибо вам за службу, спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины!

Вечная Память и слава павшим воинам! Мы украинцы! Мы выстоим! Мы победим!

Слава Украине!

– написал главнокомандующий.

Ранее он также сообщил о том, сколько сил Россия выделила на захват Северодонецка. Генерал подчеркнул, что враг направил туда сразу 7 батальонно-тактических групп . Там продолжаются очень жесткие артиллерийские обстрелы, в которых враг обладает десятикратным огневым преимуществом.

Однако оккупантам не удается захватить город, поскольку украинские воины продолжают вести героическую борьбу. В разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли главнокомандующий ВСУ сказал, что все планы неприятеля удалось сорвать.

Тема – ситуация в Северодонецке по состоянию на 15 июня: смотрите видео