Авто для ССО: продолжается сбор на ремонт боевых автомобилей для спецназовцев

Бойцы подразделения специальных операций, которые с первых дней вторжения россии выполняют задачи в зоне боевых действий, нуждаются в нашей помощи – 55 тысяч гривен на ремонт автомобилей.

Читатели 24 канала неоднократно помогали закрыть важные сборы. Уверены, помогут и на этот раз.

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Сбор на авто для ССО: их скорость – наша безопасность

Ребята пошли защищать Украину от неприятеля еще в 2014 году. Воины служат в подразделении ССО, полк и батальон просят не разглашать. Сейчас выполняют задания на пограничье со страной-агрессором.

Автомобили, благодаря которым бойцы выполняют боевые задания, ломаются часто, ребята ремонтируют их за свои деньги и деньги, которые собирают родные и друзья.

Сейчас открыт новый сбор, уже более 17 тысяч, осталось еще немного.

Открытый сбор на ремонт автомобилей бойцам ССО

Цель: 55 000

Чтобы перевести, перейдите по ссылке на Банку – вот здесь.

Или же на номер карты:

5375 4112 0119 5299 – Устич Людмила Петровна

Помните, что каждая гривна важна, каждый закрытый сбор приближает нас к победе. Ребята на отремонтированных авто "провернут" еще не одну операцию по освобождению наших территорий.

Так что, чем быстрее мы соберем деньги на ремонт, тем быстрее авто "поставят на колеса".

С отчетностью по предварительному сбору на ремонт автомобилей подразделения можно ознакомиться по ссылке.

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