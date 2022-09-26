Читачі 24 каналу неодноразово допомогали закрити важливі збори. Впевненні, допоможуть і цього разу.

Увага Україна отримала згоду на передачу NASAMS від США, однак їх ще немає в Україні, – ОП

Збір на авто для ССО: їхня швидкість – наша безпека

Хлопці пішли боронити Україну від ворога ще у 2014 році. Воїни служать у підрозділі ССО, полк і батальйон просять не розголошувати. Зараз виконують завдання на прикордонні з країною-агресоркою.

Автівки, завдяки яким бійці виконують бойові завдання, ламаються часто, хлопці ремонтують їх за свої гроші та кошти, які збирають рідні та друзі.

Наразі відкрито новий збір, уже є понад 17 тисяч, залишилось ще трохи.

Відкритий збір на ремонт автівок бійцям ССО Ціль: 55 000 Щоб переказати, перейдіть за лінком на Банку – ось тут. Або ж на номер картки:

5375 4112 0119 5299 – Устич Людмила Петрівна

Пам'ятайте, що кожна гривня важлива, кожен закритий збір наближає нас до перемоги. Хлопці на відремонтованих авто "провернуть" ще не одну операцію зі звільнення наших територій.

Тож, чим швидше ми зберемо гроші на ремонт, тим швидше авто "поставлять на колеса".

Зі звітністю щодо попередніх зборів на ремонт автівок підрозділу можна ознайомитись за посиланням.

Раніше – українці зібрали гроші на "народний супутник": дивіться відео