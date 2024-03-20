"Продолжайте поддерживать сбор!" – батальон "Свобода" благодарит за помощь дронами

Бойцы батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" благодарят всех украинцев, которые помогают собирать средства на дроны-самолеты. И просят ускорить сбор.

Об этом сообщает волонтерский штаб “Украинская команда” на своей странице в фейсбуке.

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Волонтеры выложили видео, записанное на передовой во время передачи первой партии дронов батальону "Свобода".

"Мы благодарны "Украинской команде" за то, что они делают хорошее дело. Продолжайте поддерживать сбор!" – говорят защитники.

Бойцы батальона "Свобода" призывают украинцев ускорить сбор: смотрите видео

В "Украинской команде" также призвали ускорить сбор.

Друзья, продолжайте донатить, чтобы наши бойцы могли еще эффективнее уничтожать оккупантов. Нужно собрать 10 миллионов гривен – это 200 лютых самолетиков на головы врагам! Кидай двести гривен, два раза по двести или сколько хочешь! Задвохсоть оккупанта!

– говорится в сообщении "Украинской команды".

Присоединиться к сбору можно по ссылкам: