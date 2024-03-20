"Продолжайте поддерживать сбор!" – батальон "Свобода" благодарит за помощь дронами
Источник:Волонтерский штаб "Украинская команда"
Бойцы батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" благодарят всех украинцев, которые помогают собирать средства на дроны-самолеты. И просят ускорить сбор.
Об этом сообщает волонтерский штаб “Украинская команда” на своей странице в фейсбуке.
Смотрите также "Украинская команда" начала обеспечивать защитников большими дронами-самолетами
Волонтеры выложили видео, записанное на передовой во время передачи первой партии дронов батальону "Свобода".
"Мы благодарны "Украинской команде" за то, что они делают хорошее дело. Продолжайте поддерживать сбор!" – говорят защитники.
Бойцы батальона "Свобода" призывают украинцев ускорить сбор: смотрите видео
В "Украинской команде" также призвали ускорить сбор.
Друзья, продолжайте донатить, чтобы наши бойцы могли еще эффективнее уничтожать оккупантов. Нужно собрать 10 миллионов гривен – это 200 лютых самолетиков на головы врагам! Кидай двести гривен, два раза по двести или сколько хочешь! Задвохсоть оккупанта!
– говорится в сообщении "Украинской команды".
Присоединиться к сбору можно по ссылкам: