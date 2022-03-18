Продолжайте в том же духе: российская армия бездарно увязла в Украине

Нет никакого сомнения, что с ходом так называемой "специальной военной операции" армии России, множество планов их командования несколько раз существенно менялось. Причем, отнюдь не в сторону увеличения и разрастания.

С каждым новым днём и потерями, цели и задачи, которые ставились командованием перед подчинёнными войсками, скукоживались в размерах и объёмах..

Предостережение Украинцам не стоит впадать эйфорию скорой победы

Советская школа

Да, в первую неделю боёв командование войск противника активно и лихорадочно гнало все своих ударные группировки вперёд. Имея под рукой определённый набор резервов, оно как всегда "решительно и смело" вводило их в бой.

Полностью, в соответствии с положенями так называаемой "советской военной школы", то есть – не взирая на быстро меняющуюся обстановку, по заранее разработанным планам. При этом уровень догматизма и неумения российского военного командования оценить складывающуюся оперативную ситуацию в динамике и вовремя внести необходимые корректировки в сам план... зашкаливал.

Об этом весьма красноречиво свидетельствовало стремление любой ценой выполнить запланированную и поставленную задачу, даже тогда, когда эта задача в силу объективных или субъективных факторов выполнена быть не могла в принципе..

Конвейер смерти

Прущие в лобовую тяжело вооружённые и малоподвижные колоны техники противника вязли на незнакомой местности, дробились ВСУ и постепенно уничтожались ими…

Несмотря на это, командование противника снова и снова кидало на одно и тоже направление всё новые и новые силы, практически, как на конвеере... в полном соответствии с положениями советского учебника по оперативному искусству "наращивая усилия". Делая это абсолютно по-дебильному и кретински.

С первых дней вторжения, ВСУ пропустив эту орду бронетехники в оперативную глубину своих боевых порядков, стали лупашить по их тылам и флангам... Украинская армия сразу и намеренно, в рамках Стратегической оборонной операции, отказалась от попыток "стационарного сдерживания" этих бронированных толп, мгновенно перейдя к маневренной и подвижной обороне.

Наши старались при этом наносить прущим массам орков стремительные фланговые и отсекающие удары, отходя, отрываясь и активно маневрируя небольшими подвижными тактическими группами, после таких ударов. Таким образом, противник нёс значительные потери, теряя постепенно, день за днём, свой наступательный потенциал.

Россия увязла

В конце концов, в результате такого "выматывания", у этих орд мордо-бронетехники стало кончаться топливо, продовольствие, боеприпасы – и, в большинстве случаев, они встали…

Причём, в подавлящем количестве случаев, отнюдь не в удобных для этого местах. Происходило это не сразу, а. так сказать, в колебательно-затухающем режиме... От сплошного марша по всем направлениям, они сначала перешли к волонообразным дёрганьям, потом к отдельным "фрикциям" на отдельных направлениях... и, в конце концов, окончательно встали, перейдя к обороне практически на всех операционных направлениях, за исключением нескольких отдельных участках... где, как им кажется, и сегодня "есть возможность прорваться"…

На сегодняшний день именно на этих отдельных участках орки и пытаются сконцентрировать те небольшие резервы, которые у них остались, с целью всё того же "развития наметившегося успеха" путём "наращивания усилий"… Флаг им в руки и барабан на шею… Продолжайте в том же духе...

Насколько реален путч в России – смотрите видео: