Продолжают "кривосудить": шокирующие решения судей Майдана, которые сохранили должности

На шестую годовщину расстрелов на Майдане мы снова вспоминаем те кровавые события и чтим Небесную сотню. И здесь самое важное не просто помнить, а задать себе вопрос – достигли ли мы того, ради чего Герои отдавали свою жизнь.

Ми усі тоді боролись за гідне життя, європейські цінності та справедливість. Майдан вимагав справжніх змін і реформ у державі.

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Чесні суди та невідворотність покарання для винних у жахливих злочинах є необхідною передумовою цих змін. А справи суддів Майдану є найпоказовішим маркером таких змін у сфері правосуддя.

Під час Революції Гідності судді займали особливе місце. Вони забороняли мітинги, кидали майданівців за ґрати, позбавляли прав керування авто за поїздку до Межигір'я Януковича.

А головне, вони вселяли впевненість у виконавців злочинів, що жодного покарання не буде. Бо хто ж їх засудить, якщо судді робили те саме та виконували усі вказівки влади.

Нагадаю, що за даними слідства вказівки про засудження невинних надходили з адміністрації Януковича. Про такі дзвінки від заступника Портнова дала показання у прокуратурі колишня голова Оболонського суду Ірина Мамонтова.



Суддя Ірина Мамонтова

Суддів, які виносили такі рішення, приблизно 340. Майже з кожного регіону, але більшість – зі столиці.

У Києві немає жодного суду, де б не було таких суддів. Подекуди їх була більшість від усього складу. Зрозуміло, що справжнє правосуддя у таких судах неможливе, як і довіра до них.

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Тому першочерговою вимогою суспільства було звільнення тих, хто заплямував свої мантії. Був прийнятий спеціальний закон, який уповноважив Вищу раду правосуддя провести таке очищення.

Але вона свідомо провалила це завдання. Не допомогли навіть численні звернення та мітинги родичів Героїв Небесної Сотні на роковини розстрілів на Майдані.

Загалом звільнено лише приблизно 15% суддів Майдану. Абсолютна більшість залишилась на посадах та продовжує "кривосудити".

Але і це ще не все. Багато суддів оскаржили своє звільнення і тут вже їм на допомогу прийшов новий Верховний Суд.

"Звільнення" суддів Майдану

Одним з найвідоміших суддів Майдану є Віктор Кицюк. Його ще у 2014 році разом з суддею Царевич звинуватили у завідомо неправосудних рішеннях щодо автомайданівців за поїздку до Межигір'я Януковича.

Суддя Віктор Кицюк

Прокуратура виявила доволі цікаві факти. Наприклад, усі майданівські справи у Печерському суді були розподілені із втручанням в автоматизовану систему.

І таке втручання відбулось під логіном рідної сестри Кицюка – Людмили, яка на той момент була помічником голови суду – одіозної Інни Отрош.



Суддя Інна Отрош

Зрештою Кицюку пред'явили обвинувачення та у 2016 році передали справу до Шевченківського суду, де вона слухається до сих пір.

Паралельно йшов процес його звільнення. Вища рада правосуддя вирішила, що Кицюк допустив грубі порушення, коли судив Сергія Пояркова за поїздку до Межигір'я, проте відмовилась притягнути суддю до будь-якої відповідальності.

А у вересні 2017 року Рада правосуддя вирішувала, чи вносити подання Президенту щодо призначення Кицюка суддею пожиттєво.

Громадськість виступила з різким протестом проти його призначення і ВРП відмовилась робити таке подання. Це означало звільнення його з посади. Минуло 2,5 роки, але Кицюк досі не звільнений та отримує зарплату судді.

Ба більше, він оскаржив рішення ВРП і в кінці 2019 року Верховний Суд задовольнив його позов.

Колегія суддів за головуванням Валентини Юрченко вирішила, що усі порушення, які допустив Кицюк жодним чином не свідчать про його недоброчесність. А його призначення зовсім не буде негативно впливати на довіру до судової влади.



Суддя Валентина Юрченко

Зрештою, чого очікувати від доповідачки Юрченко, яка сама отримала негативний висновок Громадської ради доброчесності. Вона відома тим, що входила у колегію суддів, яка скасувала присвоєння звання Героя України Степану Бандері.

Очевидно, що у Юрченко інші герої і саме завдяки їй суддя Кицюк зможе повернутись до здійснення правосуддя.

Схоже, уникне звільнення і ще один обвинувачений у неправосудному засудженні майданівців. Суддя Дніпровського суду Олександр Дзюба кинув за ґрати двох учасників кривавої ходи до Верховної Ради, яка відбулась в обід 18 лютого 2014 року.



Суддя Олександр Дзюба

Тоді беркутівці звіряче побили десятки та вбили 11 осіб. Вища рада правосуддя та прокуратура виявила у діях судді кричущі порушення. Але Велика Палата вирішила інакше та скасувала його звільнення.

Дуже символічно, що доповідачем у цій справі був Олександр Золотніков, який також є суддею Майдану і підтримав заборону мітингів у Одесі.

Загалом за останній час Верховний Суд скасував рішення про звільнення цілого ряду суддів Майдану. Зокрема Сіромашенко, Волокітіної, Беця, Козятник, Серги, Неганової, Безсмолого.

Найбільше обурює поновлення на посаді судді Печерського суду Світлани Волкової. Саме вона звільнила з-під варти командира "чорної роти" беркутів Дмитра Садовника, який за даними слідства керував розстрілами Небесної Сотні.



Суддя Світлана Волкова

Після цього він спокійно виїхав до Росії, де отримав російське громадянство. Рішення Волкової було настільки очевидно злочинним і замовним, що її практично одразу звільнили та розпочали кримінальну справу.

Ще у липні 2015 року обвинувальний акт щодо неї передали до Шевченківського суду, де справа слухається до сих пір.

А у жовтні 2019 року Верховний Суд скасував рішення про звільнення Волкової. Вона дуже швидко знову оділа мантію та взялась за старе.

Рішення щодо Андрія Портнова

Нещодавно у пресі прогриміла новина, як Портнов через суд довів, що останні п'ять років проживав в Україні. Усім відомо, що він виїхав з України одразу після перемоги Майдану і повернувся лише у травні 2019-го.

Хто такий Андрій Портнов? Юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" 2014 року. Портнов втік до Росії після Революції Гідності. Згодом він жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".





Андрій Портнов



Нещодавно Портнов повернувся до України. Після цього він почав активно протистояти п'ятому президентові Петру Порошенку, подавши на нього заяви в ДБР. Окрім того, Портнов постійно влаштовує скандали з журналістами, грубо обзиває їх "помийними ямами", "опудалами" тощо.

Так от, суд вирішив, що насправді Портнов усі ці роки був у відрядженні, а отже проживав в Україні. Це рішення дуже важливе, оскільки дозволяє йому брати участь у наступних виборах. І винесене воно саме суддею Волковою.

Суддя, яка відпустила на волю вбивцю дитини

Судді Майдану проявляються не лише у гучних справах, пов'язаних з політиками. Набагато більше вони "кривосудять" у звичайних, непомітних справах, які впливають на долі простих людей.

Так, багатьох шокувала новина, що суд достроково відпустив нелюда, який, перебуваючи під наркотиками, забив до смерті дворічного хлопчика. Прокуратура звинувачувала його ще й у зґвалтуванні дитини.

У лютому 2019 року суд засудив його до 10 років тюрми. А вже у листопаді суд відпустив злочинця на волю. З 10 років він відсидів лише трохи більше, ніж 3.

Про це стало відомо лише у січні і шокувало мати вбитого хлопчика. Відома адвокатеса Ксенія Проконова чітко роз'яснила, що це рішення очевидно незаконне.

Що відомо про вбивство?Йдеться про колишнього співробітника МВС Олександра Балакірєва. У травні 2016 року мешканка селища Коцюбинське, що на Київщині, знайшла мертвим свого сина. Підозра впала на Олександра Балакірєва, який мешкав разом з нею. Тоді чоловік зізнався у злочині, але згодом почав стверджувати, що його примусили це зробити, застосувавши силу.



У 2019 році чоловіка таки засудили за вбивство до 10 років позбавлення волі. Та згодом Балакірєва випустили на волю.

Для прикладу, у ньому вказано, що засуджений "своїм ставленням до праці довів своє виправлення". Але він весь час провів у СІЗО і жодного дня не працював. Він не визнав свою вину, не покаявся і не сплатив матері дитини жодної компенсації. Про яке виправлення каже суд?



Олександр Балакірєв був засуджений за вбивство дитини своєї співмешканки

Винесла це рішення колишня голова Шевченківського суду суддя Олена Мєлєшак. Вона не лише сама засуджувала учасників поїздки до Межигір'я Януковича, але й тиснула на інших суддів, щоб вони також карали невинних на догоду владі.

Завдяки Вищій раді правосуддя Мєлєшак уникла будь-якої відповідальності та залишилась на посаді.

До речі, цікавий момент – вбивцю дитини відпустили за клопотанням адвоката Гриньковського. Це чоловік іншої судді Майдану, яка працювала з Мєлєшак, Наталії Гриньковської.



Суддя Олена Мєлєшак

Її звільнили за порушення присяги, але вона оскаржила його і впевнено чекає рішення Верховного Суду про своє поновлення. Це ще більше змушує сумніватись у тому, що Мєлєшак відпустила вбивцю в силу закону, а не в силу домовленості.

Все це вкотре доводить, що судді Майдану, які отримали від Вищої ради правосуддя чіткий сигнал про їх безкарність, продовжують служити своїм покровителям та спокійно виносити рішення, які не мають нічого спільного з правосуддям.

Отже, через шість років після Революції Гідності мусимо визнати, що з очищенням судової влади справи кепські. Але Майдан навчив нас головного – продовжувати боротись за власну гідність та цінності, навіть коли ситуація здається безнадійною.

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І нам відомо, що потрібно для справжньої перемоги – сформувати Вищу кваліфікаційну комісію з достойних людей та повністю перезавантажити Вищу раду правосуддя.

Тому боротьба за чесні суди триває, а справедливість і Небесна Сотня однозначно переможуть.