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      Портнов через суд доказал, что последние 5 лет жил в Украине, однако находился в командировках

      9 Читати новину українською
      Андрей Портнов / opinionua.com

      Печерский районный суд Киева установил, что топ-чиновник администрации Януковича Андрей Портнов с 2014 до 2019 год находился за пределами Украины в служебных командировках. За это время ему начисляли зарплату в Украине, с которой уплачивались налоги.

      Срок командировок входит в срок непрерывного пребывания на территории Украины. Об этом говорится в решении суда.

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      В апреле 2014 года Портнова взяли на должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом в адвокатском объединении "Корпоративные технологии". Командировку за пределы Украины ему оформили на 60 дней, однако несколько раз ее продлевали.

      Он находился за границей не в своих частных интересах, а в связи со служебной командировкой, с сохранением при этом взаимосвязей с Украиной как центром его жизненных интересов,
      – указано в судебном решении.

      Скандальная судья Светлана Волкова 15 января 2020 года приняла решение о том, что он непрерывно проживал в Украине последние пять лет и удовлетворила требование Портнова. Это дает ему возможность быть избранным народным депутатом.

      Кто такой Андрей Портнов?
      Это юрист, который работал на команду Виктора Януковича. Он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые были направлены против Евромайдана.
      После Революции достоинства экс-чиновник выехал в Россию, а затем переехал в Австрию. В 2015 году Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

      Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Санкции Решение суда Андрей Портнов
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