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      Портнов через суд довів, що останні 5 років жив в Україні, проте перебував у відрядженнях

      407 Читать новость на русском
      Андрій Портнов / opinionua.com

      Печерський районний суд Києва встановив, що топ-чиновник адміністрації Януковича Андрій Портнов з 2014 до 2019 року перебував за межами України у службових відрядженнях. За цей час йому нараховували зарплату в Україні, з якої сплачувалися податки.

      Термін відряджень входить до терміну безперервного перебування на території України. Про це йдеться у рішенні суду

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      У квітні 2014 року Портнова взяли на посаду директора департаменту з надання правової допомоги за кордоном в адвокатському об'єднанні "Корпоративні технології". Відрядження за межі України йому оформили на 60 днів, проте кілька разів його продовжували. 

      Він перебував за кордоном не у своїх приватних інтересах, а у зв'язку із службовим відрядженням, із збереженням при цьому взаємозв'язків з Україною як центром його життєвих інтересів,
      – вказано у судовому рішенні.

      Скандальна суддя Світлана Волкова 15 січня 2020 року ухвалила рішення про те, що він безперервно проживав в Україні останні п’ять років та задовольнила вимогу Портнова. Це дає йому можливість бути обраним народним депутатом.

      Хто такий Андрій Портнов?Це юрист, який працював на команду Віктора Януковича. Він був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які були направлені проти Євромайдану.
      Після Революції гідності ексчиновник виїхав до Росії, а потім переїхав до Австрії. У 2015 році Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Портнов Рішення суду Санкції
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