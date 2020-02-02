В сеть слили переписку представителя МВД о "русском агенте" Шеремете и подозреваемых

Бывшая пресс-секретарь полка полиции "Днепр-1" Василиса Мазурчук опубликовала собственное переписки с якобы пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко о расследовании убийства Павла Шеремета. В нем привлекает внимание то, что представитель Министерства называет белорусского журналиста "русским агентом".

Переписка Василиса Мазурчук опубликовала на своей странице в фейсбуке . Примечательно, что беседа длилась с Артемом Шевченко, но скриншоты практически не имеют никаких подписей от самой Мазурчук.

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В переписке есть несколько важных моментов:

Павел Шеремет – "русский агент";

упоминание Василисы Мазурчук на брифинге МВД по расследованию дела;

разговор Мазурчук и Юлии Кузьменко о нападении на Марусю Зверобой;

следователи сливают доказательства Портнову;

каким образом убийство Шеремета могли "слить".

Павел Шеремет – "русский агент"

Скриншот той части, где Артем Шевченко называет Павла Шеремета "русским агентом", был первым опубликованным. Это единственный пост, к которому Мазурчук добавила собственный комментарий – короткий вопрос: "Так он русский агент или как?».

В своем сообщении Шевченко уверяет, что полиция не пытается никого никем выставить. Он твердо заявляет, что именно Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко являются убийцами белорусского журналиста.

Пусть Юля и Андрей честно расскажут, кто и под каким соусом их надоумил убить этого русского агента Шеремета. Хотя они и не знали, кого и за что на самом деле идут "работать",

– написал представитель МВД.



Шевченко пишет о "русском агенте" Павле Шеремете

Каким боком Мазурчук причастна к делу

Сама бывшая речница полка "Днепр-1" жалуется на то, что во время брифинга МВД, когда были обнародованы имена подозреваемых, было упомянуто и о ней.

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Мол, после этого ее обсуждают на кухнях половины страны, а семью дискредитируют уже за то, что она просто знакома с Юлией Кузьменко.

"Артем, как можно было так поступить, зная меня столько лет? Как ты мог так поступить? Настроить против меня семью, оттолкнуть половину знакомых", – заявила Василиса Мазурчук.

В ответ Артем Шевченко просит прощения и уверяет, что в этом вопросе от него ничего не зависело. Мол, ему самому записи показали только за день до брифинга.



Василиса Мазурчук жалуется на дискредитацию через упоминане на брифинге об убийстве Шеремета

Планирование нападения на Марусю Зверобой

Именно поэтому разговор Кузьменко и Мазурчук последнюю и вспоминали на брифинге. Женщины якобы планировали подстроить нападение на волонтерку Марусю Зверобой, чтобы выставить ее "сакральной жертвой".

Артем Шевченко объясняет, что упоминание об этом разговоре была только для того, чтобы охарактеризовать подозревую Юлию Кузьменко. Впрочем отмечает: разговоры о Зверобой и ее детях были крайне циничными.

О каком "покушение" на Зверобой говорится? Юлия Кузьменко и Василиса Мазурчук обсуждали "организацыю нападения силовиков на кого-то из волонтерского окружения". Выбор сакральной жертвы упал на Марусю Зверобой, по которой уже и так открыто уголовное дело.



Женщины, в частности, обсуждали возможность договориться с полицейскими, чтобы они якобы избили волонтерку вместе с детьми. Подробнее о скандальной разговор можно прочитать – по ссылке .



Артем Шевченко о "покушении" на Марусю Зверобой

При чем тут Андрей Портнов

В разговоре также неоднократно упоминается скандальный бывший заступник главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов. Мазурчук жалуется на то, что практически все доказательства следствия легко попадают в распоряжение ексчиновника.

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В ответ Шевченко уверяет, что не имеет представления, что и откуда берет Портнов. Зато бывшая речница "Днепра-1" заявляет: " Портнов говорил правду – патриоты будут исчезать" .



Артем Шевченко и Василиса Мазурчук о Портнове

Как дело Шеремета могли "слить"

Артем Шевченко заявляет, что именно "опера-контрики" (вероятно, говорится о контрразведчиков – 24 канал) заставили полицию расследовать убийство Павла Шеремета.

Мол, могли бы просто переквалифицировать дело на теракт и расследовать себе тихонько, но нет – заставили этим заниматься, как их называет представитель МВД, "ментов".

Могли же переквалифицировать и вперед. Но нет, пусть менты страдают и получают от журналистов "пизд*лей" за нераскрытое убийство Шеремета,

– заявил Шевченко.



Артем Шевченко о том, как контрразведка и журналисты помешали слиянию дела Шеремета

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета:

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей .

Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей. Его обвиняют в организации убийства.

Яна Дугар – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады вроде вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие.

Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Находится под стражей.

Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.