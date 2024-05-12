Продолжаются жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы, - Зеленский

Вечером 12 мая Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, какая ситуация на Харьковщине.

Особое внимание – Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения.