Резников добавил, что благодарен Германии за лечение наших воинов. Об этом министр заявил с трибуны Верховной Рады.

Читайте также Все понимают, что членство Украины в НАТО не ко времени, – глава МИД Германии

Резников предостерег Берлин от восстановления ГДР

Министр обороны объяснил, что украинские прогнозы о действиях Кремля сбываются.

Если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемами Германской Демократической Республики (ГДР). И это не преувеличение,

– заявил Резников.

Глава Минобороны пояснил, что материальная основа для ГДР уже существует. В частности:

"это не только "Северный поток-2", раньше это был газопровод OPAL, это и представители германского эстеблишмента на российских зарплатах;

и отдельные вице-адмиралы, которые торпедируют свою страну странными изречениями...".

Глава Минобороны подчеркнул, что восстановление ГДР – "это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены".

Также чиновник вспомнил, что когда-то казались совершенно невозможными вопросы, которые ставит Кремль в отношении НАТО.

"Хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практичная часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-нибудь начнет восстанавливать Берлинскую стену", – пояснил Резников.

Обратите внимание! Немецкая Демократическая Республика была социалистическим германским государством. Ее образовали в 1949 году на подконтрольной советскому союзу территории.

Что известно о скандальных заявлениях Германии

17 января во время визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Беркок заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине.

Впоследствии о военной помощи просил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он ходатайствовал о бронежилетах. Однако в Берлине заверили, что предоставят полевой госпиталь.

Впоследствии глава МИД заявила, что членство Украины в НАТО пока "не ко времени". По ее словам, об этом знают все, включая Кремль.

В ответ глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не на повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины. Министр заявил, что подлинной поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО.

НАТО и США подготовили ответ России – смотрите видео