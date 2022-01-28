Втім, Резніков додав, що вдячний Німеччині за лікування наших воїнів. Про це міністр заявив з трибуни Верховної Ради.

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Резніков застеріг Берлін від відновлення НДР

Міністр оборони пояснив, що українські прогнози щодо дій Кремля збуваються.

Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російській агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемами Німецької Демократичної Республіки (НДР). І це не перебільшення,

– заявив Резніков.

Очільник Міноборони пояснив, що матеріальна основа для НДР вже існує. Зокрема:

"це не тільки "Північний потік-2", раніше це був газогін OPAL, це і представники німецького естеблішменту на російських зарплатах;

і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами...".

Глава Міноборони наголосив, що відновлення НДР – "це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені".

Також посадовець пригадав, що колись здавалося абсолютно неможливим питання, які ставить Кремль щодо НАТО.

"Добре, що члени Альянсу дали чітку відповідь, але має бути практична частина, щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну", – пояснив Резніков.

Зверніть увагу! Німецька Демократична Республіка була соціалістичною німецькою державою. Її утворили у 1949 році на підконтрольній радянському союзу території.

Що відомо про скандальні заяви Німеччини

17 січня під час візиту в Україну міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Беркок заявила, що країна не постачатиме зброю Україні.

Згодом про військову допомогу просив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він клопотав про бронежилети. Проте у Берліні запевнили, що нададуть польовий госпіталь.

Згодом очільниця МЗС заявила, що членство України в НАТО наразі "не на часі". За її словами про це знають всі, включно з Кремлем.

У відповідь очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Міністр заявив, що справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО.

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