Продукты дорожают: как изменились цены на продукты в Украине

В декабре цены на продукты и безалкогольные напитки в Украине выросли на 1,2%. Однако одежда и обувь наоборот подешевели.

Больше всего подорожали яйца и овощи – на 10% и 9,1%. Об этом сообщили в Госстате.

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Как изменились цены на еду

Также на 3 – 1,3% выросли цены на сало, молочку, каши, рис, хлеб, говядину, макароны и масло. В то же время на 3,9 – 0,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы.

Алкоголь подешевел на 0,6%, а табачные изделия подорожали на 1%.

Что с другими ценами

Одежда и обувь подешевели. В частности, одежда – на 4%, обувь – на 3,3%. Снизились и цены на транспорт – на 0,2%. Это объясняют удешевлением топлива и масел на 3%.

Правда, подорожал проезд в железнодорожном транспорте – на 1,4%, и в автодорожном пассажирском – на 1,1%.

Шмыгаль предупреждал о подорожании социальных продуктов

В конце года премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что основные продукты питания подорожают из-за роста цен на энергоносители.

Политик объяснял, что украинские предприятия не могут больше удерживать нынешнюю стоимость своей продукции, потому что выросла цена на все составляющие производственного процесса, в частности, – на газ. Поэтому если не увеличивать цену на нее, производство станет нерентабельным.